Donald Trump pere a nyugati civilizáció koncepciós pere

A jelek szerint az amerikai Demokrata Párt forradalmi tanácsa nem elégszik meg azzal, hogy a világ több pontján háborút, konfliktust szít, demokratikus vezetőket és kormányokat buktat meg, otthon is polgárháborút provokál. A volt amerikai elnök elleni per és ítélet modern történelmünk egyik legszégyenletesebb, legkorruptabb eljárása, amely Andrej Visinszkij sztálinista ügyész politikai pereivel is vetekszik. Persze mondhatnánk, itt senki sem kapott golyót, de tévednénk:

a nyugati jogrendszer és politikai normák ellen hozott halálos ítélet ez, amit ha a demokráciának nem sikerül elsöpörnie, akkor csak idő kérdése, mikor kezdenek kiépülni az első kaliforniai vagy washingtoni gulágok.

Donald Trump jellemében, kifejezőeszközeiben talán nem gerjeszt kitörő intellektuális lelkesedést egy Roger Scrutonon, Churchillen vagy Eszterházy Jánoson nevelkedett európai konzervatívban. De amikor látjuk, hogy ezt az amerikai politikust tizenegyszer annyi vádpontban találták bűnösnek, mint a múlt évszázad egyik leghíresebb gengszterét, Al Caponét, akkor feltétlenül meg kell értenünk, hogy ez az ítélet minket is érint, ez ellen nekünk is tiltakoznunk kell. Mindezt azért, mert a New York-i Soros-ügyész itt olyan messzire tolta ki a jogállamiság paródiájának határait, ami után jogi szempontból gyakorlatilag minden lehetséges lesz úgy Amerikában, mint az európai kolóniákban is.

Gyakran halljuk azt a kifejezést, hogy a posztigazság korába léptünk, amiben az igazságot már nem a tények, bizonyítékok felsorakoztatásával állapítják meg, hanem ideológiai lojalitások mentén.

A Trump-ítélettel viszont beléptünk a posztjogállamiság korába, amelyben a bűnösség és ártatlanság kritériuma nem az, hogy a törvények és alkotmányosság mércéjében hogyan ítélik meg az embert, hanem az, hogy ki mennyire tud megfelelni az új totalitárius ideológia érdekeinek.

Ha fehér vagy, keresztény, hiszel a demokráciában, a rendben, az érdemek szerinti előrejutásban, az új a neo-Visinszkij doktrína szerint nincs jogod a jogra. Elhallgattatnak, koncepciós pereket indítanak ellened, lecserélnek hiperagresszív migránsokra, tudatlan, manipulálható bevándorlókra.