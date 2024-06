Képeslapok a mai Európából

Tehát nekünk is mocskos, a közbiztonságot lassan hírből sem ismerő, állandó terrorveszéllyel terhelt kuplerájt kellene csinálnunk a hazánkból.

A mai, a mostani, a jelenlegi, a „felvilágosult”, a „modern”, a „woke”, a „szabad” Európává kellene varázsolni ezt az országot, hogy a fényességes Európai Bizottság ne fizettessen velünk napi hatmilliót, hogy a brüsszeli gazemberek, Webertől Von der Leyenen át Verhofstadtig és Freundig befogják végre a pofájukat és megveregessék a vállunkat.

Fontos kiegészítés: az EU egyre több országa töpreng azon, hogy a háború elől menekülő ukrán férfiakat kiadják (visszaadják, kitoloncolják) Ukrajnának, Ukrajnába. Ebben sajnos élen jár Lengyelország új, hazaáruló, brüsszelita kormánya. Beszámolók, interjúk szerint a frissen „kiképzett” és a frontra hurcolt ukrán „katonák” túlélési ideje három óra. Vagyis az EU a biztos és elkerülhetetlen halálba készül küldeni azokat, akik éppen az elől menekültek ide.

Vagyis a mai Európa azokat, akik nem menekülnek semmi elől, csak unják a teveürülékes sivatagjukat és jobban akarnak élni munka nélkül, szeretettel befogadja, dédelgeti, ellátja mindennel. Azokat pedig, akik valóban a háború és a biztos halál elől menekülnek, visszaadja szörnyállamuknak, visszazavarja őket a biztos halálba…

Betiltott templomi évzáró

Svédországban egy iskola megtiltotta, hogy templomban tartsák meg az évzárót.

Norbotten (Északföld) országrészben egy iskola (a Kyrkholmsskolan, Arjeplog község) vezetése megtiltotta a diákoknak, hogy az évtizedek óta hagyományosan templomban megrendezett évzáró ünnepségüket idén templomban tartsák meg. Mindezt azzal indokolták, hogy a templomi évzáró „bizonyos diákoknak rémisztő lehet”. A diákok túlnyomó többsége az évzárót a templomban akarja megtartani, de ennek ellenére az iskola vezetése meg azt is visszautasítja, hogy ebben a kérdésben szavazást tartsanak.

Úgy gondolom, hogy ez diktatúra, mondja egy diák.

Igen. Az, diktatúra. Ocsmány, aljas, pitiáner diktatúra, jóemberkedésbe, felvilágosultságba csomagolva. „Ez a harc lesz a vééégsőőő, csaak összefogni hááát, és nemzetközivééé lesz, holnapra a vilááág!” Valamint: „Aa múúúltat végképp eltörölni, rabszolga had indulj velüüük!” Ismerjük. Az egészet és az összeset.

Persze rabszolgák sehol. Csak a sok-sok évtizedes jólétbe végképp belehülyült nyomorult senkik vannak. Se identitásuk, se hitük, se múltjuk, se jövőjük – nincsen ezeknek már semmilyük, csak bevásárlóközpontjuk, okostelefonjuk meg genderideológiájuk. Jaj, el ne felejtsem: amelyik diáknak pedig rémisztő egy keresztény templom Európában, az takarodjon innen vissza oda, ahonnan jött. Az egész családjával együtt…

Bajban a svéd nyugdíjintézet

A svéd nyugdíjintézet szerint a külföldön születettek „ketyegő bombák”. A Svédországba irányuló különösen magas bevándorlás száma miatt a teljes nyugdíjrendszert lerombolhatják azok az emberek, akik nem dolgoznak. Ezt a figyelmeztetést tette közzé a nyugdíjintézet újonnan kinevezett vezérigazgatója, Anna Pettersson Westerberg.

Egyre több nyugdíjas – jelenleg hat a tízből –, akik állami támogatásban részesülnek, hogy egyáltalán megéljenek. Nagy részüket teszik ki azok a migránsok, akik soha nem dolgoztak vagy felnőttként Svédországba vándoroltak és nincs elég ledolgozott évük, hogy nyugdíjat kapjanak. Ezért kell az adófizetőknek besegíteniük. Svédországban élő ismerősöm megjegyzése a hírhez:

„2017-ban többek között a »jóléti államot« propagáló Svédország javaslatára fogadtak el az EU-ban egy olyan határozatot, hogy azok az 1938 után született EU-s állampolgárok, akik nyugdíjas évükben visszavándorolnak saját hazájukba – mint ahogyan jómagam is tettem – nem kaphatják meg az alapnyugdíjukat. Ez körülbelül 60-65 százaléka a nyugdíjnak. Ezt sajnos már én is »élvezem«. Sok nyugdíjas magyar hazaköltözne, de emiatt nem teszi meg ezt a lépést…”

A Nyugat börtönbe zárta fiait

Gyönyörű antik, görög mítosz, ahogy Agénor föníciai király lányába beleszerelmesedő Zeusz bika képében elrabolja Európát (Euró­pét). S majd Krétán magáévá teszi. Európa ma is elrablás alatt.

Most, a szemünk láttára rabolja el a mi gyönyörű Európánkat az identitásnélküliség és az időtlenség, a pillanatba zártság hétfejű sárkánya. Akinek se vallási, se nemzeti, se nemi identitása nincs, az nincs. Az nem létező. Az csak zombi. S akinek se vallási, se nemzeti, se nemi identitása sincs (fontos tudni, ahol hetvenkétféle nemi identitás lehetséges, ott már nincsen normális nemi identitás!), annak nincs, mert nem is lehet semmiféle hagyománya, semmilyen gyökere, annak nincsen múltja, s akinek nincsen múltja, annak nincs, mert nem is lehet jövője.

Az be van zárva a pillanat börtönébe. A mai Nyugat ebbe a börtönbe zárta fiait, és elhitette velük, hogy ez a szabadság. Semmi kétség: harminc másodperces TikTok-vi­deók bámulásával is el lehet tölteni a csevegő időt, de kérdem én: minek?

Ilyen lett a mi gyönyörű Európánk.

S most ez az Európa, pontosabban annak idióta vezetői úgy döntöttek, ideje van egy háborúnak. Persze-persze, tudjuk, ezt az egészet csak a „zorbán” találta ki, de azért nézzünk néhány tényt: ezek az idióta európai vezetők ma már mindent, rakétákat, tankokat, repülőket küldenek számolatlanul Ukrajnába (az sem számít, hogy mindeközben megszüntetik a saját védelmi képességüket), számolatlanul küldik oda a pénzt is, kötelezve mindenkit, hogy szálljon be a nagy hitelfelvételbe, ha szükséges (szükséges), aztán ma már NATO-csapatok Ukrajnába küldése van napirenden, meg az általános európai sorkötelezettség, ami kiterjed a nőkre is. S persze atomfegyverek hurcolászása innen oda, onnan ide, a lengyelek közlik, ők is nagyon szeretnének egy kis atomot a saját területükre, mire Putyin nekilát telepakolni Belaruszt orosz atomfegyverekkel – mint a hülye gyerekek a grundon. Csak sajnos ebbe mindannyian belepusztulhatunk.

De addig is, ameddig kiderül, részünk lesz-e a klasszikus színházi dramaturgiában, tudják, ha kitesszük a pisztolyt a színpadra, annak előbb-utóbb el is kell sülnie, szóval amíg ez kiderül, addig gondoljuk végig: ami nem sikerült Napóleonnak és Hitlernek, az majd most sikerülni fog ezeknek? Ezek fogják legyőzni Oroszországot? Kikkel? A genderhadsereggel, szivárványos zászlók alatt masírozva?

S kérdezzük meg azt is, vajon miféle erkölcsi magaslatról intéz most szózatot ez a Nyugat bármiről és bárkihez? Milyen erkölcsi alapon ítéli el például az oroszokat?

Most az a Nyugat ítélkezik, amelyik szétbombázta – minden felhatalmazás, minden törvényesség nélkül! – Jugoszláviát? Hogy a szerbek szörnyűségeket követtek el más nemzetek fiai ellen? Rendben van. És az ukránok mit műveltek az orosz kisebbséggel 2014 után? Ja, hogy ugyanazokat a szörnyűségeket? Hát akkor?

Hogy törvénytelen „színjáték” volt a krími népszavazás? Rendben. És akkor mi volt a koszovói? Koszovó az a szerbeknek, mint nekünk Erdély. Koszovót egy mozdulattal vették el tőlük, s ez a Nyugat azonnal és mindent elismert és törvényesített. Akkor most milyen erkölcsi magaslatról pofázik?

És tessék mondani, ez ugyanaz a Nyugat, amelyik belehazudta a világ arcába, miszerint Szaddám Huszeinnek vegyi fegyverei vannak, és ezzel az ürüggyel visszabombázta Irakot a középkorba, majd néhány év múlva vigyorogva közölték, minden titkosszolgálat azt jelentette, hogy Szaddám Huszeinnek annyi vegyifegyvere van, mint Mariska néninek Bőnyrétalapon.

Hol van itt bármiféle erkölcsi alap bármire?

Abu Graib, Afganisztán? Kínzókamrákat működtetünk, kutyákat uszítunk az iraki hadifoglyokra, megkínozzuk őket, aztán röhögve filmre vesszük? Előbb felfegyverezzük a tálibokat a ruszkik ellen, aztán lerohanjuk őket, mert mégsem olyanok, amilyennek elképzeltük őket? Előbb felfegyverezzük Huszeint a fő ellenség, Irán ellen, aztán szétbombázzuk az országát, őt magát felköttetjük, mint egy kutyát? Bevonulunk Afganisztánba, aztán hátra hagyva csapot-papot, közötte minden velünk együttműködő embert, névvel, címmel, telefonszámmal, úgy hagyjuk ott őket, mint eb a Szaharát?

Ez a Nyugat merészel bármiféle erkölcsi magaslatról szentenciákat osztogatni?

Ez a Nyugat jobban teszi, ha mélyen hallgat, és szégyelli magát…

Tegyünk csak fel pár kérdést!

Ideje feltenni magunknak néhány kérdést. Például azt, hogy mi tényleg ezt akartuk, ezt akarjuk-e. Ne felejtsék: minden ellenzéki párt idehaza, kivétel nélkül az összes azt ígéri, hogy ha majd jönnek ők, akkor elhozzák nekünk a mai, a mostani, a „felvilágosult”, a „szabad”, az „igazi” Európát.

A gazemberek most nem hazudnak

Rossz hírem van: ez az egyetlen, amiben ezek a gazemberek nem hazudnak. Tényleg ezt hoznák el ide. Kérdezzük hát meg magunktól: biztos, hogy ezt akarjuk?

Ha a válasz nem, akkor gyertek, jöjjenek velünk a békemenetre, mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen, hogy a normalitás Magyarországon még nem szenvedett vereséget, s mutassuk meg azt is, büszkén, hogy Európa, az az Európa, ahová mi olyan nagyon vágyakoztunk évtizedeken át, nos, az az Európa ma itt van, az az Európa ma mi vagyunk.

S ha van Európának még jövője egyáltalán, az a jövő is itt van, Közép- és Kelet-Európában. A többit éppen most rabolja el a hétfejű sárkány…