Szellemi honvédelem – az örök magyar hivatás

tanítást és ne vigasztalást merítsünk a múltból. Tanulni a múltból a jelenre nézve szerinte nemcsak lehetséges, de szükséges is, mert magyar földön a múlt szó nemcsak azt jelenti, ami elmúlt, ami bevégeztetett, hanem olyasmit is, ami folytatódik. „A magyar múlt: visszatérő múlt. Itt minden, ami megtörtént, vissza-visszatér a jövőben, hibáink is így vannak, küzdelmeink is”