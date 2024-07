Macron addig hazardírozott, míg végül sikerült vádlin lőnie magát

Marine Le Pen szélsőjobboldalinak nevezett pártja, a Nemzeti Tömörülés jól jön ki az előre hozott választásokból, de a matek szerint valószínűleg nem szereznek abszolút többséget a nemzetgyűlésben. Hamarosan jön a második forduló, de az már bizonyosnak tűnik, hogy a Nemzeti Tömörülés még soha nem volt ennyire közel a hatalomhoz, és az is, hogy Macron addig hazardírozott és játszadozott a stukkerrel, míg végül csak sikerült vádlin lőnie magát. Egyébként is elég puskaporos a levegő arrafelé is, van, aki már polgárháborút vizionál az olimpia idejére, ami egyébként nem határos a lehetetlennel.