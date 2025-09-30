idezojelek
Vélemény

Bajban a bor

HETI AGYRÉMEK – A borkultúra megmaradása a nemzetstratégia része.

Hegyi Zoltán
2025. 09. 30.
Fotó: Mediaworks

Bajban a bor, méghozzá nem is akármekkorában. Nálunk és Európa-szerte egyaránt, de ez utóbbi számunkra nem vigasz. És mivel a baj csőstül jön, a támadás egyszerre több irányból érkezik. 

A legnagyobb átoknak momentán az amerikai szőlőkabóca megjelenése tűnik, mivel ez a rovar terjeszti a szőlőültetvényeket letaroló aranyszínű sárgaságot. Ahol pedig ez megjelenik, előbb-utóbb kivágják az ültetvényeket.

 Az anno szintén Amerikából „importált” filoxéra után ez látszik egyelőre a legdurvább csapásnak. A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma ellen nincs növényvédő szeres eljárás, marad a háború magával a rovarral. A helyzetet nehezíti, hogy egyre több az elhagyott ültetvény, ahol a szőlőkabóca szabadon garázdálkodhat. Ez nem feltétlenül slendriánságból fakad, a gazda megbetegszik, meghal, örökösök nincsenek, és jön a gaz, az akác. Vagy ha vannak örökösök, nem akarnak már szőlővel, borral foglalkozni, mert nincs rá idejük, nem éri meg, és hát kemény munka.

Az egyik nagy bortermelő vidékünkön élek, látom, hogy megy ez. Azok a kicsik is sorra abbahagyják, akik nemcsak a családi szükséglet kielégítésére borászkodtak, de már a nagyoknak sem könnyű. Mindeközben 

az egyik szemünk sír, a másik nevet, mivel Magyarországon a kemény növényvédő szerek használata rendkívül szigorúan szabályozott, ám most a szükséghelyzetre reagálva a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal engedélyezte két újabb rovarölő szer használatát az amerikai szőlőkabóca ellen. 

Nem akarok okoskodni, nem értek hozzá, de ha nem csupán a célpont semmisül meg, hanem vele együtt megy a levesbe a tücsöktől a hangyáig minden, az sem boldogság.

Mindenesetre őszintén drukkolok a borászoknak, akik a rendszerváltás utáni években kirobbantották a borforradalmat, és egymás után adták vissza a kadarka, a kékfrankos vagy éppen az olaszrizling becsületét. Ugyanis élénken emlékszem arra a rengeteg borzadályra, ami (tisztelet a kivételnek) előtte jellemezte a borpiacot. Még szerencse, hogy a „javát” elvitték a Szovjetunióba. A munkájuknak köszönhetően bort inni újra sikk lett, a baráti társaságoktól a poharuk alján rozét lögybölő sznobokig. Aztán az elmúlt években valami megváltozott.

Nézzünk néhány dolgot, ami szerintem hozzájárult ahhoz, hogy

 szinte válságos helyzetbe sodródott a borágazat. Generációváltás, megváltozott fogyasztói szokások. A Z generáció tagjai elfordultak az alkoholtól. Ez akár örvendetesnek is tűnhet, de ezen belül a bortól is. Ami nem pusztán alkohol. Kultúra, szakralitás, a gasztronómia szerves része. 

Nem idézek Hamvast, sem Scrutont, tudjuk, miről van szó. Vagy ha az a nemzedék nem is fordult el teljesen, átálltak valami másra. Mondjuk a fűre. A bor (különösen a vörös) mintha kiment volna a divatból, átvették a helyét a mindenféle ginek, rumok, koktélok, borzalmas aromákkal, esetleg alkoholmentesen. Elképzelem mondjuk John Jamesont, amint azzal szembesül, hogy valaki gyümölcsöt rakott a párlatába. És akkor, egy rettenetes napon megjelent a piacon a tényleg mindennek a teteje: az alkoholmentes bor. Na ez, egy olyan savanyú kávéval, amitől még a s…ggem is mosolyra áll, ez a trend. Mi azt az eljárási fokozatot még mustnak hívtuk. 

Nem tudom, ki hogy van vele, de én ha szomjas vagyok, vizet iszom. Szeretem a vizet. Ha meg bort szeretnék inni, akkor bort. Mert szeretem a bort. Mert ha jó, akkor finom. Az alkoholmentes bor az eddigi csúcspont a „majdnem olyan világ” fejlődéstörténetében. Szegény Z-ék ráadásul ezzel egyidejűleg bedőltek a gombamód szaporodó nejlon életmódguruknak, akik szünet nélkül és összehangoltan mantrázzák az alkoholfogyasztás káros következményeit. Amelyek persze tagadhatatlanok. Ha valaki reggelire rendszeresen lehúz egy üveg pálinkát, az ne csodálkozzon. De abba, hogy megivott a családja, a barátai körében vagy akár egy könyv mellett pár pohár bort, még nem halt bele senki.

Persze nem akarnám én ráhúzni a vizes lepedőt az ezredfordulón születettekre, az felettébb igazságtalan lenne. A bor bajának kialakulásában szerepet játszik még számos további összetevő. 

Sajnos amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a magyar borok némelyike kissé túlárazott, és akit nem vet fel a pénz, gyakran inkább választ egy francia vagy olasz asztali, jól iható bort estére. 

És nem az alsó polcos, tömegborról beszélek. Az okok egy részét ismerjük. Drága a munkaerő, ha egyáltalán akad, magasak a költségek és sorolhatnánk. Ugyanakkor a borkultúra megmaradása a nemzetstratégia része, és jó estét.

