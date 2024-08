A keresztényvédő aktivistákat már Párizsban sem tűrik meg

Az említett rendőri intézkedést az váltotta ki, hogy a CitizenGo néhány tagja olyan autóbusszal közlekedett Párizs utcáin, amelynek oldalán ez az angol nyelvű felirat volt olvasható: Stop the attacks on Christians! Vagyis: Állítsák meg a keresztények elleni támadásokat! A busz nem szegte meg a közlekedési szabályokat, és sokfelé a járókelők is megtapsolták a járművet.