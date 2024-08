A lengyel főttbéka-szindróma

A tömeges bevándorlás jelensége vitathatatlanul régebbi és szilárdabban beágyazódott Franciaországban, mint bárhol máshol Európában. 1994-ben arra a kérdésre, hogy a menekültügyi és családegyesítési törvények közelmúltbeli szigorítása eredményesnek bizonyulhat-e, Jean Raspail, A szentek tábora című hírhedt, előrelátó regény szerzője így válaszolt:

Nem. Lehetetlen bármit is tenni. Már túl késő. Már tömegesen bevándoroltak az emberek, és most már túl sokan vannak ahhoz, hogy visszaküldjék őket.

Christopher Caldwell 2009-ben megjelent, Reflections on the Revolution in Europe című könyvében megjegyzi, hogy 1973-ban már 2,6 millió külföldi vendégmunkás volt Nyugat-Németországban. Angela Merkel kancellár 2015-ös döntése a több mint egymillió migráns befogadásáról ezek alapján nem Németország problémáinak kezdete volt. Sőt, talán nem is ez volt a vízválasztó pillanat. Gyakorlatilag Nyugat-Európa minden országában hasonló realitások uralkodnak, a migrációellenes politika eredményei mégis szerények.