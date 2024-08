Ujhelyi István jobbkezét igazolták le Magyar Péterék

Magyar Péter kínosan ügyel arra a látszatra, hogy magát oldalalaktól mentesnek, középen állónak állítsa be. Az első interjúiban még azt nyilatkozta magáról: „jobboldali beállítottságú, világlátású és gyökerű” ember. A már akkor is erőltetettnek tűnő állítás azóta erősen megdőlni látszik: gondoljunk csak a párt európai parlamenti képviselőire, holdudvarára és így tovább. A mostani igazolásból jól látszik az is, hogy Magyarék balról választanak asszisztenciát is a Tisza Párt mellé.

Magyar Péter így nyilatkozott például Karácsony Gergely kapcsán: „A Gyurcsány Ferenc által is támogatott Karácsony Gergelyre biztosan nem szavaznék.”

Igen, biztosan önöknek is eszébe jut, hogy jó pár baloldali politikus nyilatkozott hasonlókat korábban, akik aztán egy-két Unicum után beálltak a sorba és rövidesen egy színpadon álltak az őszödi hazudozóval.

Magyar egyelőre körme szakadtáig tagadja ezt, azonban vannak árulkodó jelek, hogy a globalista baloldal, Manfred Weberrel az élen, már régen megmondta neki, hogy milyen irányt „szeretne képviselni” a Tisza Párt.

A Tisza Párt európai parlamenti képviselőiről már sokan megírták, hogy véletlenül mindegyik ugyanabban a hálózatban kaphatott kiképzést, mint a brüsszeli elvtársaik, és a legtöbben olyan távol állnak a keresztény, konzervatív oldaltól, mint Makótól Jeruzsálem.

Van azonban más árulkodó információ is. Például az, hogy a Tisza már bejutott európai parlamenti képviselői milyen asszisztenciával dolgoznak majd. Nekik kulcsszerepük van a képviselői munkája tekintetében, a döntéseik előkészítése szempontjából és így tovább. Bizalmas személyek, akik nagy hatást gyakorolhatnak munkáltatójukra.

A tiszás Kulja András néhány napja feltüntette asszisztenseként Pancza Zoltánt. Pancza sok évig az MSZP-s Ujhelyi István mellett dolgozott. Pancza LinkedIn oldaláról az is kiderült, hogy 2010 és 2014 között az akkor még MSZP-s Botka László polgármesteri hivatalában volt tanácsadó, és 2014 óta dolgozik Brüsszelben, Ujhelyi mellett. Vagyis Kulja egy virtigli baloldali segédet igazolt le maga mellé.

Érdemes megjegyezni, hogy Kulja másik asszisztense, Danai Spentzou görög származású asszisztenst sem lehet nacionalizmussal vádolni. Spentzou-t tavaly például olyan kiváló társaságban fotózták, mint a momentumos Cseh Katalin.

És ha az ifjú hölgy LinkedIn-oldalára ránézünk, akkor látjuk, hogy korábban a European Council on Refugees and Exiles (Menekültek és Száműzöttek Európai Tanácsa) beszédes nevű, szivárványos logójú civil szervezet gyakornoka volt 2020-ban.

A szervezet finanszírozói között természetesen megtalálható a Soros-féle Open Society Foundations, de három másik, szintén Soros-közeli NGO.