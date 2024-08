Zelenszkij kérjen bocsánatot a pápától!

El a kezekkel az egyházaktól! – üzente minap Ferenc pápa Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, aki nemcsak a háborús hadszíntéren szeretne sikeresnek látszani, hanem az istenhívőknek is meg akarja mutatni, hogy ki az úr a háznál. Zelenszkij a tőle megszokott bárdolatlansággal válaszolt. Szerinte a pápa az oroszok kottájából játszik, és az ukrán egyházzal kapcsolatos kijelentéseit a moszkvai propaganda befolyásolta.

Ferenc pápa azt követően küldte szóbeli üzenetét a római Szent Péter térről, hogy Zelenszkij aláírta − a Moszkva által kánoniként elismert − Ukrán Ortodox Egyház betiltásáról szóló törvényt.

Mint ismeretes, 2018-ban az ukrajnai ortodox egyházat a konstantinápolyi patriarkátus Moszkvától független egyházzá nyilvánította. A háború kitörését követően a közösség moszkvai patriarkátushoz tartozó része is kijelentette, hogy függetlenedik az orosz Kirill patriárkától, de az ukrán biztonsági szolgálat mégis razziákat tartott az egyház templomaiban és épületeiben. Állítólag oroszbarát irodalmat, nagy mennyiségű készpénzt, valamint gyanús orosz állampolgárokat találtak.

Az ukrán hatóságok a Pecserszka Lavra-barlangkolostor mintegy ezer lakóját felszólították a távozásra. Az Ukrán Ortodox Egyház szerzeteseinek és papjainak kiutasítása rendkívül durva lépés volt. A kijevi vezetés most a törvény erejével is betiltja Ukrajnában az orosz ortodox irányzatot, amelynek úgynevezett leányszervezeteit listázzák, s e „nyilvántartás” segítségével megakadályozzák további tevékenységüket. A betiltott egyházzal szemben többek között azt a korábbi vádat hozták fel indoklásul, hogy a háború kitörése után oroszbarát propagandát fejtett ki.

Zelenszkij az oroszellenes harcot − az orosz kultúra után − az ukrajnai keleti szláv kereszténység tevékenységi területeire is kiterjesztette, s ezzel „bátran” csatlakozott azokhoz, akik világszerte támadják a legbékésebb és legüldözöttebb vallást.

Jól emlékszünk a kommunista diktatúra egykori évtizedeire, amikor az egyházakat rendszerellenes tevékenységgel vádolták, vezetőit és lelkipásztorait bebörtönözték, intézményeiket bezárták, a hívőket zaklatták és megfélemlítették. Zelenszkij és társai − az USA demokrata és Brüsszel balliberális vezetőinek megértő pillantásai közepette − ugyanezt az utat követik.

Ukrajna nyugati támogatóit cseppet sem zavarja, hogy amit Zelenszkij tesz az ukrán ortodox egyház megvádolt szerzeteseivel, papjaival és híveivel, az közönséges keresztényüldözés. Arrafelé ugyanis a keresztények és a zsidók elleni barátságtalan fellépések és atrocitások megszokottak, szinte természetesek.

A kommunista rendszer annak idején gorombán beavatkozott az egyházak életébe. Békepapokat épített a szervezeteikbe és besúgókat szabadított rájuk. Az ukrán kormányzat egyházellenes lépései ezekre az időkre emlékeztetnek. Ferenc pápa fájdalommal tekint az Ukrajnában, és most már Oroszország területén is zajló harcokra, és jogosan jelenti ki:

féltem azoknak a szabadságát, akik imádkoznak, mivel aki igazán imádkozik, annak az imája mindig mindenkiért szól. Imádkozással nem követ el bűnt.

Zelenszkij nem először hangoztatja, hogy aki nem osztja az ő álláspontját, az az orosz propaganda hatása alatt áll. Felfogása szerint ugyanis csak az oroszok fejtenek ki propagandát, az ukránok viszont soha.

Az oroszbarát propaganda terjesztéséről szóló mese azért hiteltelen, mert az ukrán törvényhozás az orosz kultúrával szemben is drasztikus intézkedésekre vetemedett. Betiltotta – és azóta is tiltja − az orosz zenét, könyveket, színdarabokat, a hatóságok emléktáblákat és szobrokat távolítanak el.

Márpedig Tolsztojt, Puskint, Turgenyevet vagy éppen Csajkovszkijt nehéz lenne megvádolni Putyin-pártisággal.

A római pápa nem akárki. Még Zelenszkij részéről is tiszteletet érdemel. Az ateisták számára is nyilvánvaló, hogy kivételes tudású, szellemiségű és vallásos hitű személy, akire nincs hatással semmilyen politikai propaganda, ennélfogva mély meggyőződéssel kéri, hogy egyetlen keresztény egyházat se szüntessenek be. És jogosan figyelmeztet minden politikust, hogy

El a kezekkel az egyházaktól!

A kereszténynek tartott, az Európai Unióba igyekvő és sok szempontból elmaradott Ukrajnának nagyon meg kellene felelnie számos, demokratikus előfeltételnek, de ezt a nyugati támogatók nem igénylik. Ilyen körülmények között nem valószínű, hogy Ferenc pápa szavai meghatják

Zelenszkijt, a háború rossz szellemét, aki a spirituális függetlenség megőrzésére és igazságos honvédelemre hivatkozik, de közben a háború mértéktelen kiterjesztésén dolgozik.

Tőle és az ukrán kormánytól elvárható lenne, hogy bocsánatot kérjen a pápától, illetve megkövetelhető, hogy hagyja békén az ukrajnai keresztényeket.

A szerző író, újságíró