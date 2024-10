A Nyugat és a szembefordítás

Ha Oroszország megerősödik, megszerzi a Keletet, Konstantinápolyt, kijut a Földközi-tengerhez, kikötői lesznek, fellendül a kereskedelme, Oroszország barbár hordaként zúdul majd Európára, és megsemmisíti a civilizációt. Hát ezt kiabálják most Angliában, Németországban. Nagyra vannak a »civilizációjukkal« (pedig éppen ez a »civilizáció« tűri el, láthatjuk, a legvadabb barbárságot). Ömlik a szájukból a szemenszedett hazugság, hiszen maguk a szónokok sem hiszik el vádaskodásaik és félelmeik egyetlen szavát sem. Ezek csak szavak, a nagy tömegek gyűlöletének felkeltésére szolgáló szavak. Nincs ma ember Európában, ha csak egy szemernyit is művelt, egy csöppet is gondolkodik, aki elhinné most azt a badarságot, hogy Oroszország gyökerestől elpusztítani kívánja a civilizációt, s hogy ezt megteheti, elég ereje van hozzá. Mert hát ne higgyenek az európaiak a mi önzetlenségünkben, rójanak föl nekünk bármilyen gonosz szándékot, rendben van, ez érthető. De az fölöttébb érthetetlen, hogy ők, ennyi történelmi példa és tapasztalat birtokában komolyan gondolnák, hogy erősebbek vagyunk az egyesült Európánál. Lehetetlen, hogy ne tudnák: Európa kétszerte erősebb lenne a még Konstantinápolyt is bíró Oroszországnál. Hogy Oroszország csak otthonában veszedelmes ellenfél, amikor saját földjét védi az idegen hódítótól, de négyszer gyöngébb, ha támadni akar.