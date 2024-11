Nyugaton a helyzet megváltozott

Sokan nem értették, hogy miért tolja ki fél évvel a kormány a 2025-ös költségvetési törvényjavaslat beadását. Konkrétan: mi indokolja, hogy „csak” az amerikai elnökválasztásra hivatkozva szakítsanak a döntéshozók a korábbi gyakorlattal, miszerint a tavaszi helyett az őszi ülésszak végén fogadhatja el az Országgyűlés a jövő évi büdzséről szóló előterjesztést.

Aki esetleg kétkedett az amerikai elnökválasztás világgazdasági jelentőségében, az elmúlt napokban valószínűleg választ kapott arra, hogy mi a tétjük a tengerentúli voksoknak.

Röviden: az elmúlt négy évhez képest egy merőben új gazdaságpolitika kivitelezésére készülhetünk az Egyesült Államokban, amely kihat Európára, Ázsiára, de a világ valamennyi fontos gazdasági térségére is. Bár Donald Trump januárban foglalja el hivatalát, aligha „éri be” addig a csendes felkészüléssel.

Gazdaságpolitikai tervei már a választási kampányban ismertek lettek – különösebb meglepetést valószínűleg senkinek sem okozott a patrióta, protekcionista elvek bejelentése –, s megválasztását követően azt a világ pénzpiacai „honorálták” is. Sokan már most recessziót vetítenek Európára, s vele együtt Magyarországra Trump politikája miatt, de ezzel várjunk még… Az új elnöknek szövetségesek kellenek, s azt – erre akár mérget is vehetünk – a vén kontinensen fogja keresni. Egyet már talált is, úgy hívják: Orbán Viktor.