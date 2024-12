Európának észhez kell térnie

A megválasztott amerikai elnök világossá tette, hogy legfontosabb külpolitikai célja a háború lezárása lesz, amelyet a múlt hétvégi párizsi látogatásán Emmanuel Macron francia elnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is közölt. Trump érkezése egyébként szimbolikus volt az Élysée-palotába, ugyanis amikor kezet fogott a francia elnökkel, látványosan felhúzta a karját, hogy az ő tenyere legyen felül, ezzel is mutatva, hogy ő a főnök, ő diktál.

Ennél a pontnál érdemes Donald Trump várható külpolitikájáról beszélni. A várakozás egyértelműen az, hogy jóval kisebb figyelmet fog majd Európára szentelni, sokkal inkább az ázsiai térség kerül fókuszba Amerikában, miközben az európaiaktól elvárja azt, hogy lényegesen nagyobb szerepet vállaljanak a NATO-ban.

Európának tehát önállóságra lenne szüksége, ahogy Orbán Viktor is fogalmaz: Európának ki kell találnia, hogy mi lesz a szerepe a háború lezárása utáni időszakban. Ezt az euró­pai álláspont-kialakítást nehezíti, hogy mind Németországban, mind Franciaországban politikai és gazdasági válság van, Európa vezető országaiban a saját belpolitikai nehézségeikkel vannak elfoglalva.

Nem meglepő, hogy Donald Trump megválasztott amerikai elnök előbb találkozott Orbán Viktorral, mint a legtöbb európai vezetővel, köztük Ursula von der Leyennel.

Nézzük a számokat, hogy áll jelenleg Európa! Sajnos egyáltalán nem önálló. Az American Conservative nevű folyóiratban több adatot is összeszedtek, ami jól példázza, mekkora bajban is van a kontinens. Függ például a védelempolitika terén: azontúl, hogy a NATO-ban az amerikaiak védelmére szorul, az amerikai fegyvergyártóktól való függőség is jelentősen nőtt: míg 2014 és 2018 között az amerikai fegyvervásárlás 35 százalékot tett ki az európai piacon, 2019 és 2023 között már 55 százalé­kot. De ennél is beszédesebb adat, hogy míg a ­2000-s lisszaboni csúcstalálkozón az ­uniós vezetők azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy 2010-re az EU gazdasága felülmúlja az amerikait, a valóságban totális leszakadás következett be: dollárban számítva hozzávetőleg hat százalékkal bővült az eurózóna gazdasága az elmúlt 15 évben, míg az amerikai 82 százalékkal. Ennek köszönhetően az EU a harmadik legszegényebb amerikai állam lenne ma.

Szintén érdekes és beszédes adat, hogy az amerikai Apple bevételének mindössze a hét százalékát jelenti az uniós piac. És ha már az Apple­nél tartunk, ugyancsak sokat mond, hogy a mesterségesintelligencia-fejlesztéseiket az uniós piacon még be sem vezették, hiszen annyira túlszabályozott az európai gazdaság. Emiatt a csúcstechnológiai cégek menekülnek Európából, az innováció szinte teljesen eltűnt, az új szabadalmak Amerikában és Kínában jelennek meg. És akkor még a fenntarthatatlan nyugdíjrendszerről és elöregedő társadalomról nem is beszéltünk.

Orbán Viktor az EU soros elnökeként ezekre a problémákra számtalan alkalommal felhívta a figyelmet, ezért is fogadták el a versenyképességi paktumot Budapesten. Ugyancsak fontos szempont Orbán Viktor számára, hogy mivel Európa vezetési válságtól szenved és a jelek szerint Donald Trump nem is akar kiemelten foglalkozni a kontinenssel, a személyes jó kapcsolatuknak köszönhetően kétoldalú találkozókon tud számos előnyt szerezni Magyarország számára.

Jó példa volt erre a mostani floridai találkozó is, amelyen Donald Trump mellett Elon Musk is részt vett.

Elon Musk a világ leggazdagabb embere, számtalan vállalkozása van, amelyek a csúcstechnológiát képviselik.

Az, hogy kialakult egy személyes kapcsolat vele, Magyarország számára befektetéseket, a magyar cégek számára pedig lehetőségeket jelentenek. És ez csak a kezdet, számtalan amerikai befektetés érkezhet Magyarországra. A jó politikai kapcsolatokat a magyar kormányfő elkezdte gazdasági kapcsolatokká transzformálni. Ha Európa tehát nem hajlandó észhez térni, Orbán Viktor nem ül tétlenül, ő Magyarország számára a lehető legtöbb lehetőséget igyekszik megragadni.

A gazdasági növekedéshez és a konjunktúrához elengedhetetlen a háború lezárása. Így természetesen a Donald Trumppal való találkozón a tűzszünet és a béketárgyalás kérdése is szóba került, amellett Orbán Viktor egy újabb békemisszióba kezdett. Először Ferenc pápával tárgyalt, majd Donald Trumppal, Vlagyimir Putyinnal és a török elnökkel is. A mostani tárgyalások során már nem az a kérdés, hogy lesz-e tűzszünet, ennek szükségességét már a legtöbben belátták, ma már az a kérdés, hogy milyen feltételekkel történjen meg mindez és milyen formában kezdődjenek el a béketárgyalások. Zelenszkij ukrán elnök sem beszél már arról, hogy addig kell folytatni a háborút, amíg vissza nem szerzik az összes elfoglalt területet, és Putyin is látványos gesztust gyakorolt Trump irányába, amikor intelligensnek nevezte és meghívta őt Moszkvába tárgyalni. Ezek a folyamatok világosan Orbán Viktort igazolják, aki mindenféle globalista nyomásgyakorlás ellenére is kitartott békepárti álláspontja mellett.

Hiába a sok pozitív fordulat és hiába erősödtek meg a szuverenista, békepárti politikai erők, a globalisták nem adják könnyen magukat.

A globalista politikai körök legújabb felfedezettje, Magyar Péter a héten több álhírrel is próbálkozott, ami elsőre viccesnek tűnhet, ugyanakkor rendkívül veszélyes, sőt nemzetbiztonsági kockázatot is jelent. A dezinformáció és az álhírgyártás jól ismert destabilizá­ciós eszköz, ezzel próbálják gyengíteni a patrióta magyar kormány pozícióit.

A múlt hétvégi álhírgyártás tankönyvi példa. A Magyar Pétert támogató Magyar Hang nevű propagandalap vasárnap reggel azt a hírt közölte, hogy egy szír repülőgép szállt le Ferihegyen, azt sugallva, hogy Budapestre menekült a bukott szír diktátor. Még egy fényképet is mutattak, amellyel alá akarták mindezt támasztani. Ehhez képest a fénykép 2012-ben, Törökországban készült, miután török vadászgépek leszállásra kényszerítettek egy szír repülőgépet. Az álhírt Magyar Péter tényként kezelte a közösségi oldalán és mind a mai napig nem törölte. Ez az álhír nemzetbiztonsági kockázatot jelent, így a szükséges vizsgálatok meg is kezdődtek.

Ehhez képest apró ügynek tűnik, hogy Magyar Péter ugyancsak azt az álhírt terjesztette, hogy Menczer Tamás miatt verekedtek össze gyerekek egy iskolában, illetve hogy a Hír TV riportere fellökött egy hölgyet, miközben a valóságban az ő testőrei lökték neki egy hölgynek a riportert. Az egészben a balliberális sajtó viselkedése a leghajmeresztőbb: miközben, ha Orbán Viktor egy évszámot elront valamelyik beszédében, hosszú tényellenőrző cikkekben teszik helyre, de Magyar Péter kapcsán egy árva szót sem szólnak. Ez világosan megmutatja, hogy ezek a sajtótermékek nem függetlenek, mint ahogyan azt állítják magukról, hanem Magyar Péter szurkolótáborának a részei, ugyanahhoz a globalista politikai és gazdasági körhöz tartoznak.

Összefoglalva tehát: jelentősen javultak Magyarország külpolitikai pozíciói, Orbán Viktor igaza a háború kapcsán is beigazolódni látszik, ugyanakkor a háborúpárti globalista körök nem adják fel a küzdelmet, Magyarországon már álhírek terjesztésével is megpróbálják gyengíteni a patrióta magyar kormány mozgásterét. Magyar Péter az aktuális bábjuk, akivel a 2026-os választásnak neki akarnak futni. Velük szemben fog felállni a patrióta oldal, Orbán Viktor vezetésével.