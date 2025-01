Bayer Zsolt: Ez a mi ellenzékünk

Csütörtök délig 268 iskola kapott bombafenyegetést Magyarországon.

A fenyegetés e-mailen érkezett, egy helyről, s a laikus számára is nyilvánvaló, hogy nem magyar anyanyelvű a szöveg írója, minden valószínűség szerint szövegfordítóval készült a levél.

A fenyegető üzenetben a „kalifátus oroszlánjai” ígérik, hogy „eljött a leszámolási” (sic!) ideje. A teljes szöveg így néz ki, érdemes elolvasni:

„Az iskolában robbanószerkezetet helyeztek el. Itt az ideje, hogy áldott műveleteinket kiterjesszük Európa szívére, a hitetlenség és képmutatás bástyájára. Tanúi voltunk kormányaitok folyamatos háborújának a muszlimok ellen, és igazságos lenne, ha most megtapasztalnátok az elnyomottak haragját.

Mostantól az Ön biztonsága már nem garantált. Tudassátok vezetőitekkel és Európa népeivel, hogy a kalifátus oroszlánjai városaitokat veszik célba. Minden alkalommal, amikor elhagyjátok otthonaitokat, azzal a megértéssel teszitek, hogy talán soha nem tértek vissza élve.

Budapest utcáit átitatja a polgárok vére, és épületek omlanak össze robbanóanyagaink erejétől. Dekadens civilizációtok minden gyülekezőhelye, minden mérföldköve, minden szimbóluma bátor katonáink célpontja.

Beszivárogtunk földjeitekre, és készen állunk arra, hogy bármelyik pillanatban lecsapjunk. Felbéreltünk embereket a közösségeitekből, és a saját erőforrásaitokat fogjuk használni, hogy elpusztítsunk benneteket. Késeket élesítenek, bombákat dobnak a helyükre, és autókat táplálnak egy igaz küldetéshez, hogy megbosszulják vallásunk becsületét és mártírjaink vérét.

A hírszerző ügynökségek nem lesznek képesek megvédeni benneteket, újra és újra kudarcot vallottak, és továbbra is ezt fogják tenni.

Láthatatlanok vagyunk számukra, és ott csapunk le, ahol a legkevésbé számítanak rá.

Hamarosan félelmet fogunk nyomni az arcotokra, amint felismeritek az akaratunk elleni harcra tett erőfeszítéseitek hiábavalóságát.

Tudassa Európával, hogy milyen íze van a félelemnek, és milyen ára van annak, ha beavatkozik a muszlim világ ügyeibe.

Eljött a leszámolási ideje, és mi vagyunk Allah haragjának eszközei.

Ez nem jelent fenyegetést. Ez egy ígéret. Ez Allah akarata.”

Ismételjük meg: nyilvánvaló, hogy ezt a szöveget nem magyar anyanyelvű „ember” írta.

Érdemes ellenben felidézni, hogy

tavaly több közép-európai országban történt kísértetiesen hasonló fenyegetés. Előbb májusban Szlovákiában kapott hasonló fenyegetést több mint 1500 iskola és bankfiók.

A Magyar Narancs akkor így számolt be az esetről:

„Ezerszáz szlovák intézmény kapott fenyegető e-mailt. A levélíró iszlamista lehet, a rendőrség eddig sehol sem talált bombát.”

Utóbb kiderült, hogy minden valószínűség szerint kibertámadásról volt szó.

Majd tavaly szeptemberben megismétlődött az eset, de akkor már nem csupán a szlovákok, de a csehek is hasonló támadás alatt álltak. Így számolt be erről akkoriban például a 24.hu:

„Közel 270 iskolát kellett evakuálni kedden Szlovákiában, bombafenyegetés miatt. A hírek szerint konkrét fenyegetést egy pozsonyligetfalui iskola kapott e-mailben, a hatóságok viszont, biztonsági okokból, több intézményt is kiürítettek. A Parameter beszámolója szerint a rendőrség terrortámadás ügyében indított eljárást.

Nem ez az első eset Szlovákiában, hogy tömeges fenyegetés ér közintézményeket. Májusban közel 1500 óvoda, általános, illetve középiskola kapott fenyegető e-mailt egy időben, júniusban pedig a bíróságokat kellett kiüríteni, hasonló okból. Ahogy ezekben az esetekben, úgy a szlovák rendőrség most is elvégzett minden szükséges intézkedést, hogy aztán kiértékeljék a valós bombaveszélyt. Tomáš Drucker oktatásügyi miniszter azt tanácsolta az érintett iskoláknak, hogy 11 órakor függesszék fel a tanítást.

A Fontech című portál szerint a következő üzenetet kapta meg a fent említett intézmény: Megölöm magukat és a gyerekeiket.

A szövegben azt is írták, hogy a bomba déli 12 órakor robban majd fel, és a támadás mögött a »dnyipropetrovszki őrültek« állnak. A hatóságok ugyanakkor egyik kiürített iskolában sem találtak robbanószert.

Közben, a Parameter szerint, Csehországban is arról számolt be a rendőrség, hogy több száz iskola kapott fenyegető e-mailt. Az egyelőre nem derült ki, hogy ott valós-e a veszély.”

Majd nem sokkal később a cseh titkosszolgálat bejelentette, az oroszok álltak a fenyegetések mögött. Az Euronews így számolt be erről:

„Michal Koudelka, a cseh titkosszolgálat vezetője Oroszországot vádolta a csehországi és szlovákiai iskolák ellen a közelmúltban elkövetett bombafenyegetések miatt.

Szeptember elején több száz cseh és szlovák iskola kapott bombafenyegetést, ami miatt az intézmények több napig zárva voltak, amíg a rendőrség nyomozott. A fenyegetések egyike sem vált végül valóra, az iskolák környékén nem találtak robbanóanyagra utaló nyomokat.

Michal Koudelka, a cseh titkosszolgálat főnöke hétfőn a prágai parlamentben, az Európa elleni orosz szabotázsakciókról tartott konferencián elítélte a cseh intézmények elleni kibertámadásokat – írja a Politico.

»A kibertérben zajló műveletek az országunkban lévő entitások elleni közvetlen támadásokkal is összefüggnek… például szeptemberben a robbanóanyagok elhelyezéséről szóló fenyegető e-mailek, amelyekkel több csehországi és szlovákiai iskolát is célba vettek, amelyek mögött szintén jól látható orosz nyomok vannak« – mondta.”

A „jól látható orosz nyomokat” azonban elfelejtették megmutatni…

Ilyen előzmények után érkeztünk el tehát 2025. január 23-hoz, amikor is Magyarország 268 iskolája kapott ugyanilyen bombafenyegetést, szintúgy iszlamista hátteret sejtetve. Majd kiderült az is, hogy velünk szinte egy időben, 22-én, szerdán Bulgáriában is ugyanez történt, a célpontok ott is iskolák voltak.

Mondhatjuk tehát, hogy valakik, valaki – egy elmebeteg, egy magányos őrült, egy iszlamista szervezet, az oroszok? – valóban kiterjesztette „Európa szívére, a hitetlenség és képmutatás bástyájára” a tevékenységét. Egyvalamiben azonban egészen biztosan egyedülálló a magyarországi eset. Ez pedig az ellenzék reagálása.

Hirtelen nem is tudja az ember, hol kezdje el. De talán haladjunk a lényegtelen celebek, önjelölt megmondóemberek, levitézlett politikusok, ma is regnáló, ám egészen kivételesen gátlástalan „politikusok” lépcsőfokain, míg végül eljutunk a mai ellenzéki vezérhez, aki puszta létezésével igazolja és bizonyítja Murphy egyik nagyon fontos törvényét: „Az emésztőgödörben az igazán nagy darabok úsznak legfelül.”

Lássuk:

Még azt sem lehetett tudni pontosan, hány iskola is kapott fenyegető levelet, amikor jelentkezett a Mérő Vera névre hallgató HP, és kiírta a Facebookjára ezt:



Nem vagyok a konteók híve, de mennyire életszerű, hogy 9 perc alatt az intézményvezetők (egyszerre sok) megnyitották a fenyegető levelet, intézkedtek az épület kiürítéséről, értesítették a rendőrséget ÉS a propagandamédiát? Az eszembe sem jut természetesen, hogyan került hatalomra Putyin, és milyen előszeretettel alkalmazott (alkalmaz) bizonyos eszközöket, és hogy a t*rr*rveszély milyen lépések indokát adhatja. Sosem jutna ilyesmi eszembe, nem-nem. #CuiProdest.

Hasonlóra emlékezhetünk szeptemberből a cseh és szlovák iskolákból, ahol több napra le is állt a tanítás. A cseh titkosszolgálat Oroszországot sejtette mögötte. Semmit nem értek!”

Köszönjük, mi megértettük az üzenetet, továbbá szomorúan kell megállapítanunk, hogy ha másban nem is, de egy dologban van értelme a HP kommentjének, ez pedig az, hogy semmit nem ért. Ez bizony így van. És nem csak ebben az esetben, hanem a világ egészét tekintve. Amúgy pedig:

„Apró szépséghiba Mérő posztjával kapcsolatban, hogy a rendőrség által is megosztott fenyegető e-mailt hajnali 6.30-kor küldték ki, azaz nem egyszerre ment ki az üzenet az iskolákba.”

S akkor következzék sokunk nagy kedvence, „nem azt mondták, Feri”, vagyis Horn Gábor. Ő így delirált:

Kevés nagyobb aljasság van, mint gyerekeket bombával fenyegetni, és azután jöhet az egyébként is bennünk szunnyadó rendpártiság, egy igazán erős vezető iránti tartós igény… (ha már a háborús pszichózis éppen nem megy…)

Ezt is értjük persze, de szerencsére még a HVG is értette, s mindjárt be is ágyazta a megfelelő asszociációs környezetbe, ha valaki mégsem értené, ne maradjon megfelelő napi „errőlisakormánytehet” nélkül:

Horn Gábor a kormányt sejti az iskolai bombariadók mögött. A kormányt sejti az iskolai bombariadók mögött Horn Gábor – derül ki a Republikon Intézetet fenntartó Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke, korábbi SZDSZ-es országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzéséből.

Teljesen világos. Ki mást is sejtene ez a szánalmas appendix?

S akkor megérkeztünk majdnem a végéhez, a legundorítóbbak dobogósához, ragyás pofájú, gazember Hadházyhoz, aki ezt közölte az ország népével:

A mai tömeges bombariadónak van egy politikai tanulsága: a kormány és a propaganda máris rázendített, hogy muszlim terroristák fenyegetik a gyerekeket. Nem tudjuk biztosan, ki volt a tettes, de nyilván az a legvalószínűbb, hogy ez egy gyerekcsíny, valaki nem akart dolgozatot írni. Ez viszont tökéletesen alkalmas arra, hogy ijesztgessék vele az embereket. A rendszer lényegéhez tartozik ugyanis az állandó fenyegetettség érzetének fenntartása, hiszen akkor el tudják játszani a megmentőt, ki lehet vezényelni a katonákat meg a ­TEK-et az utcára. Teljesen biztos vagyok abban, hogy ha a Fidesz veszélyben érzi a hatalmát, mindent be fog vetni, hogy növelje a fenyegetettség érzetét. Elrettentő példaként álljon előttünk Szlovákia, ahol Robert Fico úgy tudott visszatérni a hatalomba, hogy barátja, Orbán Viktor átküldött a határon néhány száz menedékkérőt, így volt mitől rettegni. Ne legyen kétségünk, ha kell, a szerb elnök is megteszi ezt a szívességet, de én ennél még súlyosabb ijesztgetést, fenyegetést is el tudok képzelni. És ameddig ez lehetséges, nem beszélhetünk valódi választásokról!

Az csak egy apróság, hogy senki, de az égvilágon senki nem zendített rá arra, miszerint „muszlim terroristák fenyegetik a gyerekeket”, sőt az egyetlen „zendítés” Gulyás Gergelyé volt, aki azt mondta, minden valószínűség szerint egy elmebeteg lehet az elkövető. De ami ennél sokkal fontosabb: ezek szerint Hadházy nyilván úgy gondolja, Szlovákiában, Csehországban és Bulgáriában is gyerekcsíny történt, akkor viszont sürgősen közölje ezt a szlovák, a bolgár és különösen a cseh illetékesekkel, már csak azért, hogy ugorjanak le gyorsan arról az orosz vonatról.

És akkor megérkeztünk végre az emésztőgödörben úszó legnagyobb darabhoz, Magyar Péterhez. Ez az idióta azonnal szükségét érezte, hogy belepofázzon a dologba, és gyurmázzon egy kis politikai hasznot a Facebook virtuá­lis világában, méghozzá saját magából, vagyis excrementumból. S mindjárt 11 pontba foglalta mondandóját, mind a 11 orvosi eset, de ez a kettő a legjobb:

A titkosszolgálatokért felelős miniszter és a belügyminiszter felelőssége, ha egy ilyen összehangolt akcióról előzetesen fogalmuk sem volt. A kormány azonnali tájékoztatási kötelezettséggel tartozik arról, hogy volt-e bármilyen előzetes információja a mai fenyegetés kapcsán, és ha volt, miért nem tájékoztatta a lakosságot és miért nem tett megelőző intézkedéseket.

Ó, hát persze!

Hát mi sem nyilvánvalóbb, mintsem hogy valahol a világban valaki vagy valakik generálnak egy e-mail-címet, arról elküldenek egy egyenlevelet egy rakás iskolának, és erről a „Rogánnak” meg a „belügyminiszternek” tudnia kell előre. Miképpen nyilvánvalóan ugyanígy tudnia kellett (volna) a szlovák, a cseh és a bolgár titkosszolgálati és belügyminiszternek is, „monnyonle” mindenki. S ebből következik a másik pont mélységes „igazsága” is, mármint a „megelőző intézkedések” elmaradása miatti egyáltalán nem átlátszó, nem farizeus felháborodás.

Ha lenne az embernek kedve viccelni, idézhetné Rejtő örök remekét, miszerint „nem lehet minden pofon mellé egy közlekedési rendőrt állítani”, még egy Magyar Péternek címzett k…rva nagy pofon mellé sem.

Szerencsére.

Miképpen nem lehet előre felderíteni egy ilyen támadást, sehol a világon. S akkor arról még nem is beszéltünk, hogy mi van akkor, ha nincs itt semmiféle összehangolt akció, csak egy gyerekcsíny, miképpen azt Hadházy gondolja.

Egyszóval: nagyon sok itt a homályos pont. De sehol sincs akkora homály, mint ennek a gátlástalan, aljas gazembernek a fejében. Igen, gátlástalanságban, aljasságban, gazemberségben is párját ritkítja ez a nyomorult, de az biztos, hogy hozzá fogható ostoba, buta, fogalmatlan barom még nem forgolódott a hazai politikában. De „végre” ez is megérkezett…