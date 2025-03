Ellenszer a genderméregre

Horn Gábor és a szivárványos nyomulók a klasszikus liberalizmus alaptételét is semmibe veszik (jobban belegondolva: mindig is semmibe vették). Mint azt John Stuart Mill XIX. századi angol filozófus főművében (A szabadságról) megfogalmazta: „Minden egyén joga addig terjed, míg más egyén szabadságát nem korlátozza.” Ezért van az, hogy a gyülekezési vagy a véleménynyilvánítási szabadságjog sem korlátlan, nagyon is korlátozható.