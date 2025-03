Állítsuk meg Európa liberális sírásóit!

Emmanuel Macron, az időről időre harciasnak mutatkozó francia elnök Volodimir Zelenszkij társaságában jelentette be nemrég, hogy országa további kétmilliárd euró katonai segélyt nyújt Ukrajnának. Macron bejelentése egyfajta irányváltás a korábbi súlyos oroszellenes fenyegetőzésekhez képest. Kétmilliárd euró persze nem kis pénz, de azért a korábbi, több száz milliárdos kifizetésekhez és ígéretekhez képest mégis csak morzsának számít.

Miről is van szó? Arról, hogy az elnök úr a radikális nézeteinek mégsem fordíthat hátat egyik pillanatról a másikra. Biztosan lesz itt hátraarc is, csak most még kell az átmenet. Tudja ezt az Európai Bizottság is, amelynek válságkezelésért felelős biztos asszonya – Macron bejelentésével egy időben − vészhelyzeti stratégiát mutatott be Brüsszelben.

Ugyanis vészhelyzet van. Igaz,

az USA és Oroszország, a két legerősebb atomhatalom fegyverszünetről meg békéről tárgyal, de a brüsszeli balliberális héják szerint nagy veszély fenyegeti Európát. Ők már csak tudják, hiszen annak idején nem véletlenül vettek részt a minszki egyezmény, majd három évvel ezelőtt az isztambuli békemegállapodás-tervezet megfúrásában. Azóta is rendesen szítják a feszültséget.

A bizottság ugyanakkor szívén viseli az egyszerű polgárok sorsát. A 72 órás vészhelyzeti stratégia iránymutatása szerint, a háborús időkre tekintettel, a háztartásoknak önellátást szolgáló tartalékot kell létrehozniuk. Ennek lényeges alkotóeleme hat liter víz, valamennyi szárazelem, élelem és gyógyszer. A vécépapír mennyiségét nem határozták meg, de azért jó lenne tudni, hogy a stratégia kidolgozói mekkora havi fizetésért végzik áldozatos munkájukat.

Eric Hendriks holland szociológus figyelemre méltó eszmefuttatást adott közre nemrég, ezzel a címmel: A liberális világrend a lángok martaléka lett (Magyar Nemzet, 2025. március 11.). Igen, e világrend csillaga leáldozóban van, bár ezt Macron és a jelenlegi brüsszeli vezetés még nem akarja tudomásul venni – vagy úgy tesz, mintha nem látná.

A holland szociológusnak igaza van,

a liberális világrend lángokban áll. Ez a világrend és eszmerendszer túljutott a fejlődési folyamatának zenitjén, és hanyatló szakaszba lépett. A hanyatlás egyik nyilvánvaló jele, hogy egyre erőszakosabb, hogy igazságként hirdet olyan, a normalitástól elrugaszkodott nézeteket, amelyek megkérdőjelezését még törvényi úton is bünteti. Hatalomgyakorlása sok tekintetben emlékeztet a baloldali diktatúrákéra.

Hendriks rámutat, hogy például a német AfD körüli fokozott érzékenység a náci Németország emlékének köszönhető, de a náci bélyeg nem ragasztható rá egy demokratikus pártra. Hozzáteszem, hogy a nácizmusról már minden jogos bírálat napvilágot látott, de arról kevesebbet hallunk, hogy ez a kártékony és pusztító ideológia az elképesztően igazságtalan versailles-i békediktátum nyomán, az érintett nemzetek között kialakult feszültségek következtében születhetett és erősödhetett meg. Vagyis a nácizmus és a bolsevizmus kibontakozásában is kimutatható a Nyugat felelőssége.

A „győztes nagyok” megszokták: Közép-Európában ők húzzák meg a határokat, ők diktálnak, ma pedig ők büntethetik azokat, akik nem hódolnak be a balliberális nézeteknek. Hendriks bátran kimondja:

A liberális diskurzusban a »demokrácia« ma már inkább a demokratikus többség jogi és technokrata korlátozására utal, mint a politikai eredményeket alakító nép többségének akaratára.

Ez a korlátozás viszont ugyanúgy feszültségeket teremt, ahogyan annak idején a versailles-i diktátumok, amelyek lezárták az első világháborút, és előrevetítették a másodikat.

Németországban és Nyugat-Európa számos országában a balra tolódott liberalizmus kétségbeesett utóvédharcát látjuk. Ez a politikai vonulat most megpróbál erősnek és magabiztosnak látszani, felerősíti az oroszellenes retorikát, és teljes mellszélességgel támogatja az ukrajnai háború folytatását. Ma a nyugati liberálisok keményen bírálják a patriotizmust, a modern nemzetállamot szélsőségesnek állítják be, és azt a nemzetek közötti ellentétek forrásának hazudják. Ezzel függ össze a nemzeti önrendelkezés gondolatának elvetése is. A liberális megbélyegzésnek vége, Európa újra gondolkodhat – szögezi le Hendriks. Igen, elérkezett az idő a nyugati politikai és világnézeti szemlélet újragondolására.

Az az öngyilkos politika, amely Emmanuel Macrontól Ursula von der Leyenig jellemzi az európai vezetést, egyenes út a bukás felé. Jó, hogy vannak olyan nyugati gondolkodók, mint Eric Hendriks, aki szerint Európa sokféle múlt örököse, és Euró­pát szeretni azt jelenti, hogy szeretni kell a sokszínűségét.

Gondoljunk bármit kontinensünkről, a sokszínű Európának élnie kell. Ehhez viszont ki kell venni a szerszámot a balliberális sírásók kezéből.

A szerző író, újságíró