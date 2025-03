Indokolt-e a félelem az oroszoktól?

Európa nagy részén most pánik uralkodik: ki véd meg minket az oroszoktól, ha Amerikára már nem számíthatunk? Evidenciaként kezelik, hogy Oroszország nagyhatalmi, expanzív politikát folytat, hiszen lásd: most is éppen Ukrajnát akarja leigázni, és ezután majd más szomszédos ország lesz a célpontja. De vizsgáljuk meg a helyzetet az ő szempontjukból. Oroszországot egy katonai szövetség, a NATO veszi körül, amely tovább akar terjeszkedni, Ukrajnát is a soraiba akarja vonni. A helyzet jobb megértéséhez röviden tekintsük át a történelmi előzményeket és az Ukrajna elleni orosz támadás kiváltó okait.

1949-ben megalakult a NATO – ez jogos lépés volt a terjeszkedő kommunizmussal szemben. 1955-ben válaszként létrejött a Varsói Szerződés, a kommunista országok szempontjából ez szintén indokolt volt. Az 1980-as évek második felében Gorbacsov és Reagan, majd Bush szinte évente tárgyaltak.

Nyugati részről ígéret hangzott el: a NATO – annak fejében, hogy Oroszország nem akadályozza meg a német újraegyesítést, továbbá visszavonja atomfegyvereit Ukrajnából, Belorussziából és Kazahsztánból – nem fog kelet felé terjeszkedni.

1990-ben ment végbe a rendszerváltás a volt szocialista országokban. 1990 októberében megtörtént a német újraegyesítés, és elkezdődött a szovjet csapatok kivonása a volt NDK-ból is. 1991 februárjában feloszlatták a Varsói Szerződést. Még ugyanazon évben, decemberben felbomlott a Szovjetunió. Logikus lett volna, ha mindezzel egy időben feloszlatják a NATO-t is. Gorbacsov azonban, aki kulcsfigurája volt e történelmi eseményeknek, megelégedett azokkal a szóbeli ígéretekkel, hogy a NATO nem fog kelet felé terjeszkedni. A volt NDK-ból történő csapatkivonások fejében pedig azzal, hogy a németek pénzügyi segítséget nyújtottak az orosz gazdaság stabilizálásához, továbbá lakásokat építettek a hazatelepülő szovjet tisztek és családjaik részére.

Az amerikaiak és a nyugat-európaiak azonban nem tartották be ígéreteiket, 1999-ben Csehországot, Lengyelországot, Szlovákiát és Magyarországot felvették a NATO-ba, majd 2004-ben Bulgáriát, Romániát és a három balti köztársaságot is.

Az 1997-es párizsi NATO-csúcson létrehozták a NATO–Russia Permanent Joint Councilt (NRPJC), és az egyezmény kimondta, hogy a NATO korlátozza tevékenységét a korábbi szovjet blokkban. A 2010-es évek elején a két fél további egyezményeket írt alá, amelyek kölcsönös biztonsági garanciákat tartalmaztak.