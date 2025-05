Kétféle román elnök van

Románia új elnököt választott magának hétvégén – újra. Ezúttal ugyanis sikerült egy olyan jelöltet választani, aki végül megfelelő lett. Emlékezzünk vissza, tavaly már volt egy voksolás, ami után decemberben a román alkotmánybíróság megsemmisítette az elnökválasztás első fordulójának eredményét titkosítás alól feloldott hírszerzési dokumentumok alapján. Akkor mindenki meglepetésére Calin Georgescu volt a befutó, ő viszont nem volt megfelelő a háttérhatalmaknak. Hogy most ki és mennyire befolyásolta – vagy nem befolyásolta – az elnökválasztást, az valószínűleg már nem derül ki, az egyetlen tény az, hogy Nicusor Dant, Bukarest független, nyugati szemléletű polgármesterét választották meg államfőnek.

A magyar kormány részéről Orbán Viktor miniszterelnök a választási eredményekre reagálva gratulált Nicusor Dannak a győzelemhez, és közölte, hogy várja az együttműködést. És ez így van rendjén, bármilyen eredmény született volna. A balliberális sajtó Magyar Péter vezérletével óriási hisztériát generált abból, hogy Magyarország miniszterelnöke arról beszélt egy szomszédos ország elnökválasztása kapcsán, hogy a kormány kész együttműködést kialakítani az új elnökkel – akárki is legyen az. Magyar Péterék rögtön azzal támadtak, hogy Orbán Viktor egy magyargyűlölő elnökjelöltet támogat és elárulta a külhoni magyarságot.

Mégis, mit kellett volna mondania? Hogy nem fogadja el egy másik ország megválasztott elnökének személyét, ha egy bizonyos jelölt nyer? Az rendkívül demokratikus lenne, ugye, Magyar Péter? Biztosan nagyon sokat segített volna a romániai magyarok helyzetén és a gazdasági együttműködésen, ha diplomáciai hadüzenetet küld Magyarország a szomszédba!

Azon túl, hogy Orbán Viktor soha nem foglalt állást a jelöltek között, legalább most már világosan látjuk, hogy a Tisza Párt vezetőjének abszolút rendben lenne az is, ha egy másik országra konkrétan rátámadna azzal, hogy elutasítja annak megválasztott vezetőjét. Ha őszintén belegondolunk, ez nem is annyira meglepő, hiszen azok a brüsszeliták, akiknek dolgozik a Tisza, éppen ugyanígy gondolkodnak. Talán ezért is jár majd egy vaskos dicséret Manfred Webertől, a lényeg úgyis az imázs, a hangzatos ígéretek meg a fizetés.

A diplomácia és a politika az a művészet, amelyben jól kivehető az adott személy jelleme – az ember ugyanis hatalommal a kezében nem tud attól eltérően viselkedni, mint amilyen valójában. Orbán Viktornak és a magyar kormánynak az első és legfontosabb az, hogy a Romániában élő több mint egymillió fős magyar lakosság helyzete hogyan alakul. Magyar Péternek pedig az első gondolata az volt, hogy miként hergelje a népet. A valóság ugyanis az, hogy teljesen mindegy, hogy hívják Románia elnökét, mindenképpen törekedni kell a jószomszédi viszony és a kölcsönös együttműködés kialakítására – már csak a magyar közösség miatt is. Mi sem mutathatná jobban a romániai magyarok erejét, mint az, hogy az előzetesen befutónak számító George Simion éppen a magyarok lakta területeken kapott ki csúnyán – igaz, a szélsőséges nézeteiről elhíresült politikus ezért mindent meg is tett. Világosan látszik, hogy a magyarok döntötték el a romá­niai elnökválasztást – bár az is tény, hogy a magyarokat valóban segíteni kész jelölt ezúttal sem volt. Egy erdélyi jóbarátom húsbavágóan jellemezte a helyzetet. „Kétféle román elnök van: aki kimondja, hogy magyarellenes, és aki nem mondja ki” – fogalmazott.

Ha megnézzük, hogy az új elnöknek milyen Romániát kell most átvennie, talán nagyon kevesen akadnak olyanok a Földön, akik irigykednének Nicusor Danra. Neki ugyanis egy rettentő mélyen megosztott és a gazdasági gödörben vergődő országot kellene valahogy gatyába ráznia.

Romániában jelenleg akkora a zűrzavar, hogy az ember azt sem tudja, melyik területen kezdjen hozzá a rendrakáshoz. A legégetőbb problémák a pénzügyekhez kötődnek. Olyan súlyos válság nyomja ugyanis a románok vállát, hogy minden előrejelzés szerint elkerülhetetlenek a drámai adóemelések és megszorítások. Pedig januárban már életbe léptek bizonyos intézkedések, amelyek tartalmazták a nyugdíjak és a bérek befagyasztását, de ez sem volt elég arra, hogy kordában tartsa a korábban elszálló költségvetést. Amint az új megszorítások is gyomron rúgják az embereket, a megosztottság és az elégedetlenség tovább mélyül, így tehát egy megoldással két másik problémát generál magának az új elnök.

Ebben nyújthat egy apró segítséget Dannak a brüsszeli elit, akik számára egy előre hozott karácsonyi ajándék is lehetne ez a győzelem.

Ha Románia teljesíti a követeléseket, érkezni fognak a pénzek. Vannak azonban olyan területek, amelyeket nem lehet pénzzel megoldani – a legmélyebb problémák pedig éppen olyan strukturális gondokban rejlenek, amihez politikai akarat nélkül Brüsszel összes pénze sem lenne elég.