Új honfoglalás kora?

Napnál világosabb ma már, hogy a mindennapjainkat a Föld számtalan helyszínéről érkező, úgynevezett migránsok okozta gondok árnyékolják be.

Kondor Katalin
2025. 10. 15. 6:40
Napnál világosabb ma már, hogy a mindennapjainkat a Föld számtalan helyszínéről érkező, úgynevezett migránsok okozta gondok árnyékolják be. Európa talán minden más tájéknál jobban érintett ebben a jelenségben ez idő tájt, miközben próbálja takargatni, hogy igencsak felforgatják, sokak szerint meg lehetetlenné teszik a normális életünket. Érdemben mégsem történik semmi. Miért vajon? E kérdésre csak egyetlen válasz lehet – persze csak a civil világ tagjaitól -, mégpedig az, hogy a világpolitikai élet éjjel- nappal okoskodó szakértői rendre találnak ilyen-olyan magyarázatokat arra, miért is tűri a Föld népe, pontosabban azoknak a vezetői, hogy gyökeresen felforgassák életüket, s persze országuk lakóinak életét. „Megcsináljuk”, mondta a németek messiása, Merkel asszony, aztán nemhogy nem csinált meg semmit, hanem éppen, hogy ott hagyta nemzetét, abban a migráns-slamasztikában, melyben máig ott rekedt. Az ő optimizmusa, miszerint „megcsináljuk”, aztán nem csinálták meg, átterjedt az egész kontinensre, gondoljunk csak az olaszok mindennapos küzdelmére, meg az angolokat tőlünk elválasztó tengeri csatornát érintő mindennapos migránsáradatra, avagy a marokkói határon Európába átlépni próbáló, Spanyolországba, Franciaországba és Portugáliába igyekvő „menekültek” áradatára, tehát mindazokra, akik nem tudták „megcsinálni”.

Mily furcsa, eddig úgy működött a világ, hogy voltak az országoknak határai, melyeken keresztül csak kivételt képező esetekben engedtek be bárkit. Voltak szabályok, melyek tartalmazták, mik ezek a „kivételes esetek”. Ugyanis lőttek, ha valaki átlépte a tiltott vonalat, mint történt ez például az 1956-os magyar forradalom időszakában, az osztrák-magyar határon is. Rendkívüli esetben persze mindig volt, s tán mindig is lesznek illegális, tiltott határátlépésekkel kapcsolatos engedmények, de a jelenlegi politikai világhelyzet egészen már, mint az akkoriban volt. Ám azóta sok víz lefolyt a Dunán. Is! Abban a fékevesztett álliberalizmusban, melybe sikerült belerángatni Európa népét, jöttek a „kevert népekről” szóló tirádák, dicsőítések, melyek azt próbálták bizonygatni – s ez máig nem szűnt meg – hogy a népkeveredés csodálatos dolog. Hát! A csoda elmaradt és rendre el is marad. Elérkeztünk oda, hogy immár nemigen beszélhetünk határaink biztonságáról, nem is beszélve arról, hogy például déli határainkat csak nagyon sok pénz elköltése árán tudjuk védeni. A kibiceknek ugyanis semmi sem drága, védjék a határt a magyarok, addig se kell másoknak pénzt költeniük saját határaik védelmére. Védjük is, de nem feledjük, hogy ezt a ránk erőltetett védelmet, melyet máig tisztességgel elvégzünk, nekik „köszönhetjük”. Végtére is ők kezdték az úgynevezett harmadik

világ tagjait Európába csábítani, s nem a magyarok. Őket okolhatjuk a velejéig erkölcstelen kvóták kitalálása okán is, ugyanis mi fajta demokrácia az, amikor egy másik ország óhajtja megparancsolni, hogy kit és miért kell befogadnunk, miféle migráns-táborokat kell létesítenünk, és így tovább. Mert velünk ez mindmáig bizony megtörtént. Mindebből semmi, de semmi más lóláb nem lóg ki, mint hogy a világ uniós urai mindent, minden bajt, ami a migránshelyzettel kapcsolatos, a mi nyakunkba, pontosítok: szinte csak a magyarok nyakába óhajtották volna, s óhajtják máig is zúdítani. Néha olyan ötletekkel, mint hogy legyen önálló migránsbefogadó Albánia, és így tovább. Hogy milyen jogi alapon telepítgetik Albániába az ilyen-olyan migránsokat, azt nekem nem sikerült megfejtenem. Viszont a migránsáradat megfékezését ezzel sem sikerült elérniük. Ezt látjuk legalább is, ha meglátogatjuk Európa hajdan békésebb, a mindennapos gyilkolásokról és egyéb bűnelkövetésekről korábban még mentes helyszíneit.

Mindenesetre vitathatatlan, hogy nincs nap, amikor valami abnormális dolgot ne cselekednének sorsunk irányítói ott, a távoli háttérhatalomban, melynek tagjai vitathatatlanul az Európai Unió felügyeletét is ellátják. Nem érdekli őket az – mert persze fogalmuk sincs a megoldásról – hogy az új honfoglalások korszakában a sajtón keresztül minden nap értesülünk az ilyen-olyan bűnügyekről, itt ölnek, ott erőszakolnak, amott gyújtogatnak, emitt kábítószerekkel kereskednek, és így tovább. S ettől egyre inkább romlik az életminőségünk. Mind eközben, amikor ezt a cikket írom a mai /október 13.-i/ újságokban azt olvashattuk, hogy egyenesen Londonig utazott Barack Obama, hogy a „demokrácia állapotáról” beszélgessen, na, kikkel? Hát a Soros szervezetek képviselőivel! Ugyanis oly szörnyűséges dolgok történnek a világban meg itt Magyarországon is, hogy jobboldalról ássák alá a sajtószabadságot – szerintem a baloldal már úgyis aláásta jó néhányszor -, továbbá felelőtlen politikusok ígéreteivel kell szembesülnünk. /Vélem, hogy ez Trump háborúellenes cselekedeteire vonatkozik, de mindegy is./ Magyarán megérkezett Európába egy új messiás, aki onnan, a távoli földrészről, mint hajdani USA elnök megmondja a tutit. Bocsánat a jassznyelv használata miatt, de biztosan meg is fogja mondani, persze addig meghallgatja honi hazaárulóinkat is, és majd együtt aggódnak a magyar demokrácia hiányosságai miatt. Azért azt megjegyezhetjük, hogy minden nehézség ellenére jó magyarnak lennünk. Ki gondolta volna, hogy ennyire fontosok lettünk a világpolitikában, hogy ez a nagy ember ide jön, és a demokráciáról, meg populizmusról, s ha jól

olvastam, még a bevándorlás-ellenes hangulat helytelenségéről is beszéljen nekünk.

Nos, tehát témánál vagyunk. S a tisztánlátás miatt ismételjünk egy kicsit! Korábban írtam már – nyilván nem csak én – arról az interjúról, melyet a „világmegváltó” Soros úr adott néhány évvel ezelőtt egy amerikai lapnak. Bizonyára sokan ismerik, sokan nem, de az ismétlés sosem árt, mindenesetre arról szólt, hogy a migránsok miért éppen Európába mennek, mi ennek a háttere? Nos, Soros császár úr, a szó, a CSÁSZÁR amúgy a legmagasabb világi uralkodói rangot jelenti, azt az embert, aki betölti ezt a szerepet a világpolitikában, szóval Soros császár úr a migránshelyzetről imígyen nyilatkozott: „Az, hogy a migránsok zömmel Európába mennek, s menjenek, az az ötlet a 2000-es évek elején bennem fogalmazódott meg. Magyarán az, hogy telepítsük át a kontinensről a társadalmak azon rétegeit, akik mélyszegénységben élnek, és a saját hazájukban is gondot jelentenek a kormányoknak. Ez elsősorban társadalmi probléma. Nem dolgoznak, túlszaporodnak, terhelik az adott országot, amelyben az ország-vezetés nem kíván szociális infrastruktúrát felállítani életterük szélesítésére, mert az nagy munkával és nagyon sok pénzköltséggel jár.”

Itt a riporter közbeszólt, mondván, mindebből nem következik, hogy Európába kell letelepedniük.

Mire Soros: „Most nagy titkot árulok el. Én azokban az években személyesen megkerestem, illetve érdekeltségi körömben levő megbízottjaim megkeresték az illetékes kormányvezetőket, és mindegyikkel megállapodtunk abban, hogy egy számomra is jelentős összegért, én „deportálom” a mozogni tudó afrikai őslakosokat, azaz az “afrikánát” Európába. Globális kérdésről van szó. Az összeg trilliós nagyságrend dollárban, konkrét számokat nem kívánok mondani! Abból a pénzből, annak egy csekély részéből csináltunk ott egy propagandát, elhúztuk a „mézesmadzagot”, hogy Európa várja őket, dolgozni, ugyanúgy nem kell, mint otthon, a segélyekből nagyon jól lehet élni.

RIPORTER: Az európai vezetők, gondolom, erről semmit nem tudtak. Nem volt Önben egy félelem, hogy Európa nem fogja befogadni ezeket az embereket, és Ön, a megállapodásban foglaltakat nem tudja majd teljesíteni?

SOROS: Igen, átfutott az agyamon, de mások is nagy mahinátornak tartanak, magamat pedig felértékeltem világmegmentőnek, így az európai oldalon is kötöttem megállapodásokat, melynek lényege, hogy a „jövő nemzedékét” átadom, az olcsó munkaerőt, akik dolgozni és élni akarnak az „új világban”. Mint ahogyan Amerika volt az új világ az aranyásó-korszakban, most Európa az új világ az „afrikána” számára. RIPORTER: Mi arról a véleménye, hogy a terroristák is beszivárognak Európába a betelepülő bevándorlókkal együtt, illetve azok égisze alatt?

GEORGE SOROS: Ön rosszul látja a helyzetet. Afrikában nincs terrorizmus. De visszatérve a kérdésére, ha a kialakult terrorsejtek beszivárognak Európába, az is Európa gondja. Én nem foglalkozom ezzel a problémával! Én itt, Amerikában, biztonságban vagyok! És még egy fontos részlet: Az „afrikánához” csatlakozik az iszlám, és minden nép, aki munka nélkül akar jól élni. Európában van pénz, ebben a migrációs-válságban, osszák szét az arra rászorulok között!

Nos, az interjú a fentebb közöltnél hosszabb, de még ez a rövid részlet is azt bizonyítja, hogy ma a császárt Sorosnak hívják. Nesze neked, Európa! S ennyit arról, hogy vajon ki dönt? A nép, Európa népe? Ez még viccnek is rossz!

A szerző újságíró

