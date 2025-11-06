idezojelek
Van-e joguk a biszexuálisoknak pucéran fagylaltozni? Ez egy sarkalatos pont lehet egy progresszív tüntetésen, ahol az összes résztvevő átsiklik, mondjuk a népszaporulat kérdéskörén, és teljes mértékben közömbös aziránt, hogy beszél-e majd itt bárki is száz év múlva magyarul.

Pozsonyi Ádám
2025. 11. 06.
Fotó: Europress/AFP/Boris Roessler

Apámnak volt egy híres mondása. Több mondása is volt neki, de erre emlékszem leginkább. Ez egyfajta jolly joker volt nála, amit bármikor, bármilyen helyzetben elő tudott húzni és alkalmazni. Mondta, amikor fokhagymával kente a pirítóst, és amikor a telken válogatta ki, hogy milyen szerszámok kerüljenek vissza a kamrába.

Így hangzott:

„A lényegest a lényegtelentől mindig meg kell tudni különböztetni.”

Hja, kérem, az ember apja vagy nagyapja sokkal több igazságot mond, mint azt hinnénk, és beismernénk, pláne gyerekfejjel. Erre rendszerint akkor jön rá az ember, amikor már nincs kinek bevallani, hogy hát, apám, lássuk be, igazad volt.

Az öreg nem volt libsi – akkor a kifejezés nem létezett, és a legtöbb hasonlót csak egyszerűen így hívták: kommunista –, ami kész szerencse, mert a libsik sose képesek betartani a fontossági sorrendeket. Dacosan küszködnek a felszínes dolgokkal, nekiveselkednek, beleordítják a világba a lényegtelent, és semmilyen szinten nem képesek átlátni a valóban fontos, élet-halál kérdéseket.

Van-e joguk a biszexuálisoknak pucéran fagylaltozni? Ez egy sarkalatos pont lehet egy progresszív tüntetésen, ahol az összes résztvevő átsiklik, mondjuk a népszaporulat kérdéskörén, és teljes mértékben közömbös aziránt, hogy beszél-e majd itt bárki is száz év múlva magyarul.

Bár ez nem hazai jelenség. Mondhatni összeurópai „érték”. A legfőbb európaiak, a németek, ebben is elől járnak. A németek mindenben elől járnak, ami parancsvégrehajtás.

Ha menetelni kell a végső győzelemért, akkor abban, ha nemzeti harakirit kell elkövetni, akkor meg abban. Precizitás, pontosság, magas minőség. Utasítás végrehajtva.

Bár a német autóiparra most rájár a rúd, de hát léteznek nem jó parancsok is.

Szóval lényeges meg lényegtelen. Olvasom, hogy a német rendőrség nagy erőkkel nyomoz, mert valakik német zászlókat akasztottak ki a közterekre. Igen, jól olvassák. Hilchenbachban egyik napról a másikra több tucat német zászló jelent meg – utcákon, benzinkutakon és még a tűzoltóság épületén is. Reggel meg mentek ki az emberek az utcára Németországban, az egyik német városban, és azt kellett látniuk, hogy német zászlók lógnak, lengedeznek az épületeken. Miután a rendőrséget értesítették a bűntényről – mert szerencsére még vannak törvénytisztelő házmesterek –, két járőrkocsi is körbejárta a települést, hogy ellenőrizze a helyzetet, és meggátolja a további rendbontást. A rendőrség most meg szemtanúkat keres, és gyanúsítottak után nyomoz – tudósít a Junge Freiheit. Érthető is, hogy az állambiztonság nagy erőket vetett be, mert a métely terjed, ugyanis a múlt héten ismeretlen tettesek német zászlókat akasztottak ki a Sauerland régióban található Nachrodt-Wiblingwerde településen is. Az ember meg csak felvonja a szemöldökét, kicsit pislog, majd azt olvassa az újságban, hogy Manfred Weber szerint „az EU-nak készen kell állnia arra, hogy Oroszországgal szemben katonailag is fellépjen”. Minden bizonnyal ezért merült fel a kötelező sorkatonaság visszaállítása is, amelynek legnagyobb szószólója pont Weber, az Európai Néppárt elnöke.

Apám ezt hallva – ha még élne – csak megvakarná az üstökét, s így szólna: „Tehát, ha én meglocsolom a saját karalábéimat, az rossz, az elítélendő, sőt, kijön a rendőrség és megbírságolnak, miközben rendelet születik arról, hogy be kell szolgáltatnom az összes babot és sárgarépát, mert begyűjtik, és oda kell mind adnom ingyen a szomszédnak?”

De hát a mi haladóink se jobbak. A zebegényi töklámpának, illetve migránsnak a kőbánya-kispesti vasútállomáson történet esete ékesen bizonyítja, hogy a hazai européerek egyike se hallotta jó apám bölcs mondását, bár az a gyanúm, hogy az öreg nem is igen szeretett volna beszélgetni velük, s ha valamelyik zaklatta volna, míg a telken dolgozik, esetleg megkéri az ilyet, hogy ha már ott áll, tartsa valamelyik szerszámot, amíg ő odakötözi a ribizlibokrot a karóhoz.

Mint azt sokan olvashatták, Budapesten, a Kőbánya-Kispest vasútállomás várótermében több utas is várakozott békésen a vonatuk indulására. Egyikük – egy hölgy – mellé október 28-án, úgy nyolc óra tájban ült le egy szír férfi, aki Ausztriából jött át Magyarországra, legalábbis az osztrákoktól kapott konvencionális útlevelet, amit menekültügyi eljárás során állítanak ki a Lajta túloldalán. Ez ugyan nem jogosította fel, hogy elhagyja Ausztriát, de a schengeni határok miatt gyakorlatilag oda utazhatott, ahova az övezeten belül csak akart.

No borders. (Határai meg csak Ukrajnának vannak, ezt jegyezzük meg jól.)

Nem is szóltak egymáshoz, majd kis idő múltán a fickó felállt, s mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, elővette a nemi szervét, és olyan húsz centire az üldögélő nő arca elé nyomta.

A nő segítségért kiáltott, s a fickót azonnal elkapták, de valahogy nem látom se a cikkekben, se a kommentekben, se a politikai állásfoglalásokban a nők jogait – más esetben – mindig védők nyilatkozatait, kiáltványait, állásfoglalásait. Nagy Ferónak lassan a lakcímét is vissza akarják vonni, de erről kuss van.

S hogy miről nincsen csend? Mitől hangos az internet? Hát a zebegényi szörnyűségről!

Zebegényben tudniillik – legalábbis ahogy a haladók írják – beköszöntött a középkor!

Történt ugyanis, hogy valakik pompás ötletnek tartották, hogy a Dunakanyarban fekvő kis településen nyilvános tökfaragó bulit tartsanak a főtéren, amit a helyi polgármester nem engedélyezett.

Figyeljünk jól: elhangzott az, hogy nem!

S ha valamikor elhangzik az, hogy nem, akkor a haladó sajtó és propagandagépezet akcióba lép. Mivel tudod hergelni a tömeget? Ha odatolod elé, hogy azt mondta a hatalom valamire, hogy nem.

„Megtiltották!” „Betiltották!” „Nem engedik!” „Diktatúra!”

Erre minden Facebook-görgető felsikolt, és kéjes örömmel kezd kommentelni – ha elolvasott egy cikket, ha nem. (Általában nem.) És tolja elszántan a röhögős fejeket, mint Pióker Ignác a sztahanovista munkaversenyt.

Kisebb mozgalom alakult ki, tökrebellisek és tökfelkelők csoportjai születtek, bátor töklázadók faragták röhögve a tököt, és tették ki Zebegény főterére, szelfiztek, fotóztak és

diadalmaskodtak büszkén, hisz bemutattak a hatalomnak és az elnyomásnak. (Fuck the System!) És talán még Orbánnak is rossz napja lett, mert ők tököt faragtak, posztolták, és kaptak rá négy lájkot.

Bocsánat, hogy ünneprontó vagyok, de semmi sem lett betiltva.

A polgármester egy rendezvényt nem engedett a katolikus templom mellett, olyat, ami a keresztény hittel nem fért össze. Hogy amúgy ki fest magára csontvázat, otthon hány tököt farag, és a fejére téve lemegy-e így lázadni a Duna partra, vagy rommá dekorálja az udvari budit, az senkit sem érdekelt. Ez nem középkor. Rocker csoportba se engednek disco-dalokat posztolni, és csavarboltban sem árulnak kenyeret. Ennek ellenére oda lett a téma dobva a tömegnek, aki mindig boldog, ha tiltakozhat – bármi ellen, bármikor –, agyontöközték a főteret, tojtak mások érzékenységére, és senkinek a világon semmi bántódása nem esett, s csak pár szerencsétlen hiszi most azt, hogy ettől az univerzum jobb lett.

Szerencsére apám ezt már nem látta, mert – tudom jól! – előhúzta volna a tarsolyából kedvenc mondását, s így szólt volna: „Fiam, a lényegest a lényegtelentől mindig meg kell tudni különböztetni!”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

