Apámnak volt egy híres mondása. Több mondása is volt neki, de erre emlékszem leginkább. Ez egyfajta jolly joker volt nála, amit bármikor, bármilyen helyzetben elő tudott húzni és alkalmazni. Mondta, amikor fokhagymával kente a pirítóst, és amikor a telken válogatta ki, hogy milyen szerszámok kerüljenek vissza a kamrába.

Így hangzott:

„A lényegest a lényegtelentől mindig meg kell tudni különböztetni.”

Hja, kérem, az ember apja vagy nagyapja sokkal több igazságot mond, mint azt hinnénk, és beismernénk, pláne gyerekfejjel. Erre rendszerint akkor jön rá az ember, amikor már nincs kinek bevallani, hogy hát, apám, lássuk be, igazad volt.

Az öreg nem volt libsi – akkor a kifejezés nem létezett, és a legtöbb hasonlót csak egyszerűen így hívták: kommunista –, ami kész szerencse, mert a libsik sose képesek betartani a fontossági sorrendeket. Dacosan küszködnek a felszínes dolgokkal, nekiveselkednek, beleordítják a világba a lényegtelent, és semmilyen szinten nem képesek átlátni a valóban fontos, élet-halál kérdéseket.

Van-e joguk a biszexuálisoknak pucéran fagylaltozni? Ez egy sarkalatos pont lehet egy progresszív tüntetésen, ahol az összes résztvevő átsiklik, mondjuk a népszaporulat kérdéskörén, és teljes mértékben közömbös aziránt, hogy beszél-e majd itt bárki is száz év múlva magyarul.

Bár ez nem hazai jelenség. Mondhatni összeurópai „érték”. A legfőbb európaiak, a németek, ebben is elől járnak. A németek mindenben elől járnak, ami parancsvégrehajtás.

Ha menetelni kell a végső győzelemért, akkor abban, ha nemzeti harakirit kell elkövetni, akkor meg abban. Precizitás, pontosság, magas minőség. Utasítás végrehajtva.

Bár a német autóiparra most rájár a rúd, de hát léteznek nem jó parancsok is.

Szóval lényeges meg lényegtelen. Olvasom, hogy a német rendőrség nagy erőkkel nyomoz, mert valakik német zászlókat akasztottak ki a közterekre. Igen, jól olvassák. Hilchenbachban egyik napról a másikra több tucat német zászló jelent meg – utcákon, benzinkutakon és még a tűzoltóság épületén is. Reggel meg mentek ki az emberek az utcára Németországban, az egyik német városban, és azt kellett látniuk, hogy német zászlók lógnak, lengedeznek az épületeken. Miután a rendőrséget értesítették a bűntényről – mert szerencsére még vannak törvénytisztelő házmesterek –, két járőrkocsi is körbejárta a települést, hogy ellenőrizze a helyzetet, és meggátolja a további rendbontást. A rendőrség most meg szemtanúkat keres, és gyanúsítottak után nyomoz – tudósít a Junge Freiheit. Érthető is, hogy az állambiztonság nagy erőket vetett be, mert a métely terjed, ugyanis a múlt héten ismeretlen tettesek német zászlókat akasztottak ki a Sauerland régióban található Nachrodt-Wiblingwerde településen is. Az ember meg csak felvonja a szemöldökét, kicsit pislog, majd azt olvassa az újságban, hogy Manfred Weber szerint „az EU-nak készen kell állnia arra, hogy Oroszországgal szemben katonailag is fellépjen”. Minden bizonnyal ezért merült fel a kötelező sorkatonaság visszaállítása is, amelynek legnagyobb szószólója pont Weber, az Európai Néppárt elnöke.