A Tisza Pártot meg kell büntetni

Kevés olyan elvakult honfitársunk lehet, akit legalább ne gondolkodtatna el, hogy egy az egyben felkerült egy internetes oldalra az összes Tisza-szimpatizáns neve, telefonszáma, lakóhelyének GPS-koordinátái és más szenzitív adatok. Hiszen senkire nem tartozik, hogy egy szavazópolgár kire szeretne voksolni és kit támogat a politikai küzdelemben. Egészen biztos, hogy Magyar Péter hívei úgy hitték, ezt az érzékeny információt gondosan kezeli és biztonságban tartja az ellenzéket manapság fémjelző társulat.

Nyilván hozzájuk is eljutottak bő hónappal ezelőtt azok az aggasztó hírek is, hogy amerikai és ukrán cégekhez, sőt az ukrán titkosszolgálathoz köthető körök készítették-kezelik a Tisza Világ applikációt. Talán belegondoltak ők is, hogy micsoda törvénysértés, micsoda merénylet a nemzetbiztonságunk ellen, hogy egy kormányzati pozícióra törő párt teljes támogatói köréről, sőt annak képviselőjelölt-állítási folyamatáról minden információ külföldi, ellenséges erők birtokába került!

Talán sokan megszívlelik Orbán Viktor a digitális polgári körök kongresszusán hangoztatott intelmeit, miszerint annyira nem akarhatja senki megbüntetni a mai kormánypártokat, hogy végül önnön magát tegye tönkre teljesen.

Egy olyan ember mégsem lehet Magyarország miniszterelnöke, aki a saját híveinek közszemlére tételéről csak annyit tud mondani, hogy Orbán meg Putyin. Ahelyett, hogy bocsánatot kérne a külföldi zsoldba állásának súlyos következményeiért és – igen! – vállalná a büntetőjogi szankciókat.

Mert hogy büntetésnek jönnie kell! A felemásra sikerült rendszerváltoztatás, a kommunista diktatúra megbuktatásának mégiscsak kézzelfogható eredménye, az új demokrácia kétségtelen vívmánya, hogy a választópolgárokat eddig, azaz 35 év alatt nem érte semmilyen inszinuáció, s minden balliberális ármány ellenére a választójog gyakorlása titkos és biztonságos maradt. Mi, nemzeti-patrióta gondolkodású polgárok is határozottan elvárhatjuk, hogy Magyarország kormánya a törvény minden erejével torolja meg a történteket, és mindenkinek, akinek köze volt az ellenzéki választópolgárok adatainak hanyag kezeléséhez és külföldre juttatásához, lakolnia kelljen. Ez a tiszta választásokba vetett hit megmaradásának alapvető feltétele.