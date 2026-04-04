Amikor a megszállást kellett ünnepelnünk: április 4.

Az ünnepek mindig fontosak az életünkben. A vallási ünnepek megerősítik hitünket, az állami ünnepek nemzeti identitásunk tartóoszlopai, míg a családi ünnepek egy-egy ember életének fontos állomását jelzik. A kommunisták, akik a világ számos pontján megpróbálták a társadalmat totálisan maguk alá gyűrni, pontosan tudták ezt, ezért megpróbálták kitörölni az emberek életéből a nemzeti, vallási és családi ünnepeket.

De a rafinált baloldali társadalommérnökök tudták, hogy az emberek lelkének szüksége van ünnepekre. Ezt az igényt a kommunista eszmeiségnek megfelelő pótlékokkal próbálták meg kielégíteni. Az egyházi ünnepek közül így lett a karácsonyból fenyőünnnep, a család ifjú jövevénye szempontjából fontos keresztelőből névadó, míg állami ünnepek esetében a Szent István-i államalapításból az 1949-ben megszülető szovjet típusú alkotmány ünnepe.

De a kommunisták nem elégedtek meg a hagyományos ünnepek tartalmának erőteljes átalakításával, új ünnepeket is életre hívtak. A magyar kommunisták legnagyobb találmánya a forradalmi ifjúsági napok voltak, amelyben két új kommunista ünnepet és egy régi igazi nemzeti ünnepet fűztek fel egy ideológiai láncra.

A láncszem első eleme a magyar történelem egyik legfontosabb eseményére, március 15-re történő megemlékezés. Ez adta a nemzeti mázat, amely arra volt hivatott, hogy részben eltakarja a kommunisták hamis, a nemzettől távolálló két kulcsfontosságú ünnepnapját.

Ezek közül az egyik március 21-e volt, az a nap, amelyen Kun Béla – aki Moszkvából érkezett, zsebét alaposan kitömve rubelokkal – végrehajtotta Lenin parancsát, és megpuccsolta a politikai analfabéta Károlyi Mihályt, amivel kezdetét vette az általuk dicsőséges 133 napnak nevezett kommunista diktatúra, amely valójában a terror tombolása volt.

A másik ünnep április 4-e volt, amelyen Magyarország felszabadításának napjára kellett emlékeznie a magyar nemzetnek. Óvodákban, iskolákban, egyetemeken és munkahelyeken kellett arra emlékezni, hogy a dicsőséges Vörös Hadsereg felszabadította a német uralom alól Magyarországot.

Ezeken az ünnepségeken megjelentek a régi elvtársak, akik száma 1944-től a 60-as évek közepéig bámulatos növekedésen esett át. Ezt a folyamatot a könyörtelen népi humor az alábbi gúnyos mondattal fogalmazta meg: „Kevesen voltak, de sokan maradtak.” Ezek a sohasem volt partizánok a tévéstúdióktól kezdve a kisdoboscsapatok őrsgyűlésével bezárólag könnyes szemmel emlékeztek arra, hogy az éhező családjuknak élelmet kereső anyák kenyeret, míg gyermekeik csokoládét kaptak a nagylelkű szovjet kiskatonáktól. A jóindulatú szovjet katonák képének a társadalom fejében történő sulykolása folyamatosan zajlott. Erre kiváló példa az 1955-ben mozikba került Budapesti tavasz című film egyik jelenete, amelyben az látható, ahogyan egy szovjet katona rátalál az óvóhelyen bujkáló emberekre, de elrakja fegyverét, amikor észreveszi, hogy ott nők, gyermekek és idősek vannak.