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Hadházy, az elbaltázott jövendőmondó

Hadházy megmutatta a magyaroknak, milyen az, amikor egyenlőségjel kerül a politika és a monománia közé.

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Brém-Nagy Ferenc
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hadházy ákoserzsébet hídválasztás 2026. 06. 20. 6:52
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Hadházy azt mondta, ha az ügyészség „egy picit is rendesen megírja” a vádiratot, a volt miniszterelnök már most elítélhető. Télen még azt hallhatta tőle a publikum, hogy ha nem nyomják le a propagandát és nem változtatják meg a választási törvényt, a Fideszt nem lehet választáson legyőzni. A jövő úgy általában bizonytalan, egy biztos benne: másképp lesz, mint ahogyan Hadházy megjósolja.

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