Hadházy, az elbaltázott jövendőmondó

Hadházy azt mondta, ha az ügyészség „egy picit is rendesen megírja” a vádiratot, a volt miniszterelnök már most elítélhető. Télen még azt hallhatta tőle a publikum, hogy ha nem nyomják le a propagandát és nem változtatják meg a választási törvényt, a Fideszt nem lehet választáson legyőzni. A jövő úgy általában bizonytalan, egy biztos benne: másképp lesz, mint ahogyan Hadházy megjósolja.