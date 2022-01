Carlson igazít a tükrön

Amerikában azt sem tudják, hol van Magyarország, azt hiszik, éhest (hungry) akartál mondani, csak beletört a nyelved. Vagy ha tudják, akkor a CNN-ből és a The New York Timesból, ahol „jól helyre tették” a rakoncátlan magyarokat, hogy jól megtanulják, hol lakik a demokratikus atyaúristen. Az internetes felhozatalba beleolvasva azt látjuk, sokan gondolkodnak hazánkban így, s ami rosszabb, olyanok is akadnak, akik szerint ez a helyes. Ragaszkodnak hozzá, alig bírják elviselni, ha valaki igazít a görbe tükrön.

Hullik is most a hajuk Tucker Carlsontól, aki a Fox News jobboldali hírcsatornán több millió amerikainak mutatta be hazánkat, de nem úgy, ahogy a liberális amerikai médiában szerepelni szokott. Hanem olyan országként, amely kiáll önmagáért, megvédi a határait, és amelyre az amerikai jobboldalon is példaként tekinthetnek. Szijjártó Péterrel készített interjújában Carlson a tavaly nálunk forgatott dokumentumfilmjét, a Magyarország kontra Sorost is felkonferálta. A cím leíró, világnézetek, a nemzetállami és a liberális erők civilizációs harcáról van szó. Itt nálunk, de az amerikai közéletben és médiában is. A hangvétel is ehhez igazodik.

Akár jó angoltudás nélkül is érdemes megnézni és összehasonlítani Szijjártó Carlsonnak, illetve a CNN-en Christiane Amanpournak adott interjúját, mert árulkodó a hanghordozás, a testbeszéd és a mimika. 2020 áprilisában Amanpour – a The Washington Post egy téves cikke alapján – azt hitte, hogy a járványügyi veszélyhelyzet ­miatt bezárták az Országgyűlést. A felvételen vádaskodik, kötözködik, egy ponton felismeri, meg kell hajolnia a tények előtt, de azért magáénak akarja tudni az utolsó szót. Egy CNN-interjú egy vezető magyar politikussal ma jobban emlékeztet Rubasov kihallgatására a Sötétség délbenből, mint egy kulturált beszélgetésre.

Carlsont lehet szeretni, nem szeretni, szerintünk például hamisítatlanul amerikai fazon. De bagatellizálni bajos lenne. Esti műsora 2021-ben minden mást megelőzött az egész amerikai hírtelevíziózásban. A Donald Trumpot támogató amerikai jobboldal fontos médiahátországát jelentő Fox News általában is elvitte a pálmát, a legnézettebb tíz műsorból hét az övék, a CNN szó szerint a kanyarban sincs. A baloldalon a legnézettebb Rachel Maddow műsora, amely olyan, mint egy Momentum-nagygyűlés a Katica presszó kistermében: viccesnek vicces, de életidegen.

A liberális világrenddel viaskodó magyar modell elismerése, ha fontos helyeken gyakran emlegetnek Amerikában egy közép-európai országot, ahol csak annyian élnek, mint Michiganben. Ez nemcsak Trump Orbán Viktornak nyújtott újabb támogatása vagy Carlson esetében van így. Charles Schumer, a legfontosabb washingtoni szenátor elmarasztaló szavainak is van hozadéka; ahogy az amerikai mondja, írjanak rólam bármit, csak helyesen legyen benne a nevem…

Kampányidőben fokozottak a tétek, míg fecseg a felszín, hallgat a mélyállam. Bruck Gábor liberális kampánytanácsadó a Klubrádióban azt pedzegette, hogy a CIA az ellenzék oldalán beszállhat a magyar kampányba. Egy lapunk birtokába került levél szerint pedig a Szabad Európát (SZER) felügyelő amerikai kormányügynökség szerkesztőségeknek kínálja a SZER magyarországi választás előtti hanganya­gait. Nem tollas a hátunk, az amerikai adófizetők pénzéből fenntartott SZER nem a CNN magánvállalat. Az említett kormányügynökség vezetőjét, akit Trump nevezett ki, Joe Biden nyomban menesztette, amint Trump helyébe lépett. A SZER itteni újraindítását 2012-ben – úgysem találják ki, hol – a The Washington Postban sürgette Mark Palmer, Charles Gati és Haraszti Miklós. Kell még valakit mondanom, Ildikó?

Borítókép: Tucker Carlson (Fotó: REUTERS)