Diploma nélkül

Szuper jó szándékú az, aki elhitte, hogy Bangóné Borbély Ildikónak felsőfokú végzettsége van. Az MSZP-ből kizárt képviselőnő annyiszor tett tanúbizonyságot grand canyonnyi műveltségbeli hiányosságairól, hogy sejteni lehetett: valami hibádzik az iskolái körül.

Mellbe verő volt, amikor Kunhalmi Ágnes jelenlegi MSZP-társelnökkel megjelentek „Képviselőkbe folytani (sic!) a szót illendő?” kis transzparenseikkel a folyosón. Tavaly pedig nyelvtani hibáktól hemzsegő levelet küldött a Miniszterelnökségnek, amely után Orbán Balázs államtitkár azt írta közösségi oldalára: „az Országgyűlés egy komoly hely, nem kellene így lejáratni.”

Igaz, Bangóné gyűlölködéssel igyekezett pótolni tudásbeli deficitjét. Vandál módon a plenáris ülésen összetépte a családok védelméről szóló nemzeti konzultáció kérdőívét. Szintén nagy port vert fel az alakítása egy tévéstúdióban, amikor lepatkányozott mindenkit, aki nem akadályozza a Fidesz térnyerését. Vagyis nemcsak a jobboldaliakat, hanem azokat a baloldaliakat is megsértette, akik nem elég aktívak a Fidesz elleni harcban. Ezzel megelőzte bizonyos szempontból Márki-Zay Pétert, aki habozás nélkül minden baloldalit lefideszesügynököz, aki bármilyen kritikát megfogalmaz az ő tevékenységével, a baloldalra is káros megnyilatkozásaival szemben. Halkan jegyezzük meg, hogy a baloldalon olyannyira nem keltett felháborodást a legrosszabb időket idéző patkányozással és iratmegsemmisítéssel, hogy Ujhelyi István MSZP-s európai parlamenti képviselő párttársnője penetráns projektjét továbbépítve, nyilvánosan patkánykormánynak titulálta a magyar jobbközép kabinetet.

De nem is Bangónén akarjuk elverni a port, hisz nem rí ki a baloldali sorból sem gyűlölködési, sem intellektuális szempontból. Miért vagyunk kötelesek elhinni, hogy végzettségbeli hazudozásáról csak most értesültek a szocialisták?

Ez még akkor is igaz, ha a párt társelnöke olyasvalaki Tóth Bertalan személyében, akinél a „teljhatalom” szó „tejhatalom”-nak van írva és kétszer mondja el a Házban szó szerint ugyanazt a beszédet egy év időkülönbséggel.

Úgyis kiderül, mivel húzta ki a gyufát pártjában a már eddig is megkérdőjelezhető szalonképességű képviselőnő, de hogy a kizárásának alig van köze a diplomahazugságához, az biztosnak tűnik.

Miért is lett volna pusztán ilyesminek akkora következménye, amikor a baloldalon visszatérő motívum a végzettségekről való tódítás? Hajnal Miklós momentumos képviselőjelölt sem verte ki a biztosítékot azzal, hogy közgazdász diplomát füllentett magának, mitől lettek volna egyszeriben annyira finnyásak a balosok? Volt miniszterelnök-jelöltjük meg nyelvvizsgát és doktori címet hazudott össze, illetve hagyott jóvá hivatalos dokumentumaiban, mégsem kapott a szívéhez a baloldali álelit. Különben is, Karácsony Gergely feltehetően azzal intézte volna el Bangóné helyében a diplomaügyet, hogy ugyanazt a gusztustalanságot mondja, amit a Városháza eladási botrányát vizsgáló bizottság előtt. Ha a főpolgármester nyomdokain halad Bangóné, kijelenti: sz…rik rá, mi szerepel a hivatalos iratokban a diplomájáról. A sok bizonytalanság közepette egyet azért lehet valószínűsíteni: kideríthetik még, hogy Bangóné diplomahazugságáért is a Fidesz a felelős. Sőt, szinte már halljuk, amint Márki-Zay Péter szokásos vasárnapi gyűlöletvideójában arról dörgedezik, hogy a kizárt képviselőnő is fideszes ügynök.

Persze előfordulhat, hogy pusztán a híres, régi Dustin Hoffman-filmet, a Diploma előttöt akarják lekoppintani, csak most Diploma nélkül címmel.

Baloldali szereplőkben mindenesetre nem lenne hiány.

Borítókép: Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője szólal fel napirend előtt az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. október 19-én. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)