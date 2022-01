Tartuffe kampányol

A kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon. Jelen pillanatban is emberek halnak meg pusztán azért, mert Jézus útját követik. Magyarország kormánya évek óta nagyon sokat tesz szerte a világban az üldözöttekért, a közösségeikért. Orbán Viktor erre irányuló politikája követőkre talál azon honfitársaink körében is, akik nem gyakorolják hitüket, nem járnak rendszeresen templomba, de tisztában vannak vele, hogy minden emberi érték, minden, amiért élni érdemes, keresztény gyökereinkből táplálkozik ezen a tájon.

Ezen felbuzdulva a balliberális moslékkoalíció politikai marketingesei is meglátták az üzletet a kereszténységre történő utalásokban. Arra buzdíthatják a kampányüzemmódba kapcsolt baloldali politikusokat, hogy használjanak minél több bibliai utalást, példázatot, vallásosnak tűnő kiszólást nyilvános szerepléseik során. De felér egy rituális gyilkossággal, amikor fekete öves ateisták, posztkommunisták és álszent képmutatók keresgetik megkopott szótáraik koszlott lapjain az Igét.

Itt van rögtön nekünk Karácsony Gergely, aki félresikerült városvezetőként a pusztítást tartja legfontosabbnak a fővárossal kapcsolatban. A létező épületeket elkótyavetyélné, a bevételt felélné. Ha valaki új terveket szeretne megvalósítani, azt megakadályozná, megtiltaná, az engedélyt visszavonná. Ha mégis megépül valami, mint mondjuk a Magyar Zene Háza, azt szidja, lehurrogja. Így válik egy sértett ember löttyös indulatoktól eltorzult gondolkodásában fontosabbá tíz platánfa az emberi alkotóerő fantasztikus épületté formálódott csodájánál, és így fordul milliókat vérig sértő blaszfémiába, amikor olyan hasonlattal akarja érzékeltetni ostoba ellenállását mindenféle építéssel szemben, amit szerinte az általa lenézett templomjáró hívők is képesek felfogni. Így kerül egy mondatba a szenteltvíz és a vizelet, pedig ezt a mondatot a létező szocializmusban is csak a leg­ócskább lebujok mélyén engedték meg maguknak a krumpliszesztől felbátorodott esti iskolások.

De igazán tökélyre Márki-Zay Péter fejlesztette az álszenteskedést. Az ő hozzáadott értéke a baloldali szervezkedéshez éppen a fennhangon vállalt hitében rejlik. Házaló ügynökként szerzett rutinjával terjeszti is önmagáról, hogy őt aztán igazán a saját képére és hasonlatosságára teremthette az Úr, olyannyira, hogy gyakran Messiásnak is képzeli magát. Csak az a baj, hogy amikor erről beszél, minden másban is megnyilvánuló hiteltelensége rekordméreteket ölt. Kezdve attól az őskomcsi hülyeségtől, hogy Jézus is baloldali volt, egészen odáig, hogy a valóban érthetetlen vásárhelyi győzelmét a Bibliában olvasható csodákkal említi egy lapon. De igazán azzal járatta csúcsra a primitív szövegértelmezést, amikor a nyakára ültetett cenzorokat – akik próbálják visszatuszkolni belé idióta mondatait – az apostolokhoz hasonlította, akik eldobtak mindent, hogy kövessék őt, a mestert. Egy kezdő ministráns is elképed a felfuvalkodottságnak ezen a fokán, ami ősbűn, nem keresztény erény. A szeretet jegyében mindenkibe gátlástalanul belerúgó önjelölt próféta sértetten teszi szóvá legújabb reklámfilmjében, hogy neki nem jelent meg Szűz Mária, de hihetetlen dolgok vele is történtek, meg járt rorátéra is. Ezek tipikusan egy olyan ember gondolatai, aki úgy van vele, kifizetődőbb úgy tenni, mintha mégis lenne Isten, de alapvetően nem hisz benne. Gyermeteg mesének tartja a Szentírás történeteit, amelyekben komoly, racionális elme nem hisz, de ha ez kell azért a néhány szavazatért, amivel győzni lehet, hát üsse kő!

Sötétben tartott, trágyával etetett testvéreim az Úrban, nagyon vigyázzatok, mert Tartuffe a lelketekkel együtt vinné mindeneteket!

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Havran Zoltán)