Ember a mélyben

Ugyan mi értelme szóba állni olyanokkal (Feri, mini Feri és a rakomány), akik azt is letagadják, amit fél pillanattal korábban mondtak? Hogyan bízhatnánk olyanokra a hazánkat, akik nyomtatásban és filmkockákon is hamar visszakereshető őrült ötleteiket nemcsak letagadják, hanem vitapartnerükre kenik? Ilyen notórius hazudozókkal, erkölcsi romhalmazokkal bármilyen értelmes párbeszéd, vita lehetetlen, hiábavaló. Sőt: kontraproduktív.

Friss példa rá két mondat a Zsugorított Böszmétől: „Orbán Viktor küld fegyvereket Ukrajnába. Most is van fegyverszállítás Magyarországon keresztül, magyar gépek részt vesznek ebben, és Orbán Viktor ígérte azt Boris Johnson angol miniszterelnöknek, hogy katonai segítséget ad Ukrajnának.” Szálazzuk szét sorjában! Nem, nem igaz, hogy hazánk fegyvereket szállít Ukrajnába. Ez onnan is tudható, hogy némely hazai és nyugati háborús héják emiatt átkoznak minket hetek óta. Nem, magyar gépek sem vesznek részt fegyverszállításban. Olyan NATO-kötelékben szolgáló, több ország által közösen használt NATO-gép igen, amelyen magyar felségjel van. Ám az nem magyar, hanem NATO-gép, s arra Magyarországnak, a Magyar Honvédségnek semmilyen ráhatása nincs, amikor mások éppen fegyverszállításra használják. Túl a nyilvánvaló hazugságon és azon, hogy a honvédség meg a kormány már februárban tételesen cáfolta Márki-Zay handabandázását (aki ennek ellenére azóta is tovább hazudozik), van itt még egy fontos szempont. Éspedig: háborús időben egy ilyen ócska rágalom veszélybe sodorhatja Magyarországot. Hisz az oroszok megmondták: aki fegyvert visz az ukránoknak, azt beavatkozó félnek tekinthetik, s a szállítmánya háborús célpont lesz. Ép ésszel kinek lehetne érdeke, hogy fölkerüljünk az orosz medve halállistájára, háborús célponttá váljunk, miközben valójában egy darab csúzlit sem küldünk? Nyilván csak egy zavarodott elméjű embernek vagy egy fizetett amerikai ügynöknek, aki jutalékot kap a háborús uszításért.

Rögzítsük a tényt: Márki-Zay Péter nemcsak egy gátlástalan, közveszélyes hazudozó, hanem egy két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat. És természetesen az is egy ócska álhír, hogy Orbán Viktor – az angol miniszterelnökkel találkozva – katonai segítséget ígért volna Ukrajnának. Persze, a teljes ballib sajtó ordító szalagcímekkel megpörgette a fake newst a múlt héten, hogy aztán pár órával később, jóval halkabban beismerjék, kamu az egész. Márki-Zay viszont azóta is ezzel haknizik. Következmények nélkül hazudozhat – miért és még meddig?

Ám mini Feri fönti két mondata (amelyben még a szóközök sem igazak) pusztán azt a célt szolgálja, hogy mentse az irháját. Hogy a sárdobálással elterelje a figyelmet róla: éppen ő volt az, aki egy Partizán-interjúban konkrét katonai segítséget ígért Ukrajnának, ha a NATO ezt akarná. (Ahogyan Potocskáné is.) Aztán ugyanő ajánlott föl fegyvereket az ATV-ben. (Miként Juhász Ferenc, Fekete-Győr vagy Rónai Sándor.) Csakhogy ezzel öngólt lőtt, hiszen a magyarok elsöprő többsége békét akar, és még a baloldali szavazók zöme sem támogatja, hogy bármilyen módon belefolyjunk az orosz–ukrán háborúba. A korábban a nőket, a vidékieket, a fogyatékkal élőket, a külhoni magyarokat és a nyugdíjasokat vérig sértő, zsidókat és homoszexuálisokat lajstromozó Márki-Zay kampánya már amúgy is romokban hever – amire a háborús uszításával föladta az utolsó kenetet. Ennyi hazugságból és sértésből pedig mi a kiút (bolsevik logikával)? Még több hazugság és sértés. Nem kimászni próbál a kanálisból, hanem magára nyitja a zsilipeket, hátha a szennyvízcunami fölnyomja őt a kormányrúdig. Április 3-án csapjuk rá a csatornafedőt!

Borítókép: Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter egy plakáton (Fotó: Mirkó István)