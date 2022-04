Maradni kell

Arra kérjük az ellenzéki pártok szimpatizánsait, hogy ne érezzék jóvátehetetlen bűnnek az április 3-i választást. Semmi más nem történt, mint hogy a többség újra bizalmat adott a nemzeti kormánynak. Újra bebizonyosodott a régi mondás igazsága: amilyen a fa, olyan a gyümölcse. Az ország többsége Orbánt Viktort és a jobboldalt látja alkalmasnak a magyarság vezetésére, de ez nem jelenti azt, hogy pusztán e miatt a tény miatt menekülőre kellene fognia mindenkinek, aki másra szavazott. Elmenni az országból persze ma bárki elmehet, a helyzet már nem olyan, mint Mikes Kelemen idején. A „menekülés” ma jórészt azt jelenti, hogy az ember néhány órás repülésre a hazájától él, dolgozik, de mindennap magyarul beszél, ír, olvas, bújja a hazai híreket, más magyarokkal jár-kel, sőt bármikor hazatérhet ebben a teljesen nyílt, beutazható világban.

Nem, barátaim. Ez nem száműzetés. Mindehhez jogunk van régóta, tanuljon, dolgozzon máshol, aki gondolja, de ha lehet, térjen haza, mert szorgalmára, tehetségére, tapasztalataira itthon van a legnagyobb szükség. Aki pedig nem boldogul sem itthon, sem odakint, lehetőleg ne kerítsen látványos magántörténetet távozása köré. Már csak azért sem, mert Magyarország ma ezerszer biztonságosabb, európaibb, otthonosabb, civilizáltabb a nyugati-európai és amerikai környezetnél, ahova a mieink egy része települni szokott. Felesleges a mesedélután: láttuk, tapasztaltuk, milyen ott élni. Maradjunk annyiban, hogy jobb bármikor hazai szót hallani, magyar szomszéddal, rokonnal tereferélni, ha pedig gondolunk egyet, bármikor bejárni a balatoni településeket, Szatmár aprófalvait, a napfényes Szegedet, a dombos Zalát vagy a Várnegyedet.

Maradjatok és tanuljatok Mikes Kelementől. Ne válasszátok a belső és külső száműzetést, fedezzetek fel új élményeket, érzéseket. Sehova ne menjetek, ne meneküljetek önmagatok elől. Maradjatok itthon, tegyetek meg mindent azért, hogy a ti hangotok is hallatsszon a közéletben. Hogy ne legyetek a meghasonlás rabszolgái, ne csak panaszkodjatok, hanem cselekedjetek is. S hogy ne mindig másokat vádoljatok, de mutassatok példát ti magatok is hűségből, becsületből, tartásból.

Borítókép forrása: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán