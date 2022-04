Márki-Zay Péter is ilyen szédelgő típus, hiszen Hódmezővásárhely polgármestereként gond nélkül kampányolt országos szinten, cseppet se zavartatva attól, hogy őt a város népe arra kérte fel, hogy irányítsa a településüket. Mikor elhasalt a nagy rendszerváltó forradalom, a kapitány megtalálta hódmezői énjét, feldobva az üressé vált mandátumot a keselyűknek.

Erre pedig lecsapott azonnal mindenki, a Jobbiktól a Párbeszédig. Az ellenzéki egység minden önjelölt messiása úgy érzi, az a mandátum voltaképp az ő frakciójuké, hiszen olyan elképesztő munkát végeztek, hogy azt honorálni kell valamivel. Külön érdekesség Hadházy Ákos érvelése, aki Szél Bernadettnek adná a parlamenti posztot, egyszerűen azért, mert Betti nagyon jó. A Szekszárdról Zuglóba ejtőernyőzött politikus igazságtalannak és fájónak tartja Szél kiesését a parlamentből, aki az egyik legaktívabb, legnépszerűbb, leghitelesebb ellenzéki politikus szerinte. De veszített. Ami lényegében azt jelenti, hogy Szél Bernadett a felsorolt szép minősítéseket nem érdemelte ki az ország szemében, ő csak egy icipici körnek apró nagy embere. De ez az icipici kör önmagát hatalmasnak és korszakalkotónak tartja, nagyobbnak Magyarországnál, sőt a demokráciánál is, meg nem értett zsenik gyülekezete ez a gittegylet, akik most sértődött gyerekek módján követelik a mandátumot.

Ez pedig rámutat, milyen hatalmas a különbség a demokráciafelfogásban a körön belül és azon kívül. A mandátum ugyanis szolgálatot jelent, amely természetesen hatalommal is jár, de elsősorban mégiscsak egy hatalmas munka első lépése. Ha lecsupaszítjuk a demokráciát, akkor igen, lehet ilyen torz módon is gondolkodni róla, a hatalmat figyelni, elszakadva az emberektől, akik azt várják el az Országházba bejutott képviselőktől, hogy az ő gondjaikat orvosolják. Ahogy a Momentum is csak tagadni és rombolni akar, építeni sose tudott, tiltakozásban és obstrukcióban látják saját politikai jövőjüket, bojkottal kezdenék a nép képviseletét, feltételezve, hogy ezt várja el tőlük a nemzet. A demokrácia azonban épp arról szól, hogy el kell fogadni a nálunk nagyobb hatalom, a nép döntését, s nem vicsorogva verni az asztalt, hogy magamnak követelem a hatalmat. Mert ez nem egy amerikai baseball-liga.

Borítókép: Szél Bernadett és Márki-Zay Péter (Fotó: Kurucz Árpád)