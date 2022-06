Abortuszfordulat

– Úgy vettem észre, hogy mindenki, aki az abortusz pártján áll, már megszületett – Ronald Reagan szellemes mondására szakmabeli kedves ismerős emlékeztet most a közösségi oldalán. Amerika napok óta forrong a szövetségi legfelső bíróság ítélete nyomán, amely felszámolta a művi terhességmegszakításhoz csaknem ötven éven át fűződő alkotmányos jogot. Az Egyesült Államok egyik fele úgy érez ma, ahogyan az 1980-as évek ikonikus republikánus elnöke is érezne: nagy lépés ez a világ rendjének helyreállítása felé. Mások az utcán tombolnak, a konzervatív alkotmánybírókat fenyegetik, sőt Molotov-koktélokat dobálnak abortuszellenes terhességi központokra. Úgy gondolják, itt a világ vége, holnap bedeszkázzák az eget. Mintha a rugós hátú Donald Trump tört volna elő a süllyesztőből, rámutatva egy küretdoktorra: Ki van rúgva!

Pár hete nálunk járt Joshua Mitchell, a Georgetown Egyetem – méregdrága washingtoni tanintézmény – politikai filozófusa, és azt mondta, minden látszat ellenére igen vallásos társadalom az amerikai. Ha ez így van, a szexuális forradalomnak sincs ingyenebéd. Az amerikai médiában, az egyetemeken, a nagyvállalatoknál uralkodó liberális fősodornak időről időre számolnia kell azzal, hogy a politikai inga visszaleng. A legfelső bíróság meggyőző, 6:3 arányú döntése – amely hetekkel ezelőtt kiszivárgott –, valójában bő évtizede, a 2010-es republikánus hullám óta érett. Később, Trump elnöksége idején megbízhatóan konzervatív irányba fordultak az alkotmánybírókként is ítélkező legfőbb talárosok. A mostani jobboldali hullám idején, amelyet a novemberi kongresszusi választások tetőzhetnek majd be, pedig egyre másra születnek az abortusztilalmak a republikánus vezetésű szövetségi államokban. A legszigorúbb, „lengyel típusú” törvény Oklahomában lépett életbe, többen most csatlakoznak, legújabban pedig Missouri készül tilalomra.