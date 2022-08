Tagok vagy szabadok?

Alig kürtölte világgá pompás tervét, máris érkezett a momentumos Cseh Katalin (akit uniós támogatási botrány óta csak „Csekk Katkaként” emleget a köznyelv), és kiosztotta Ujhelyit. Szerinte fölösleges hazardírozás a népszavazás, hisz a britek példája mutatja, „el lehet veszteni egy megnyertnek tűnő népszavazást is, különösen válságban”. Értsd: Cseh még annál is jobban retteg a nép szavától, mint Ujhelyi attól, hogy a fideszes kétharmad esetleg saját hatáskörben megszavazná a kilépést. Úgy tűnik, elvtársaihoz képest Cseh Katalin még egész józan (mióta kimászott az asztal alól), és érti-érzi, egyre többeknek van tele a baktercsizmájuk a brüsszeli birodalommal. Fekete-Győr András is megszólalt: szerinte Orbánnak nemhogy nem áll érdekében a huxit, hanem az számára egyenesen „rémálom-forgatókönyvvel” érne föl. Tudniillik csak az uniós infúzió mentheti meg a várható gazdasági összeomlástól. Attól az összeomlástól, amely ellenzéki jóslatok szerint 2010 óta folyton csak egy karnyújtásnyira van. Ám hiába nyújtózkodunk, nem az ország, csupán Andrásék omlanak össze, négyévente.

A hullaházi kisriporttal elhíresült Hadházy Ákos sem maradt néma, szerinte csak akkor lesz népszavazás, ha azt a Fidesz akarja. (Hiszen az esőről is Orbán dönt, személyesen.) A párjával hajdanán kellemeseket dulakodó, fütyülős Juhász Péter pedig annak az elméletének adott hangot, hogy a Fidesz elterelő hadművelete lehet az egész népszavazósdi, amelyet vele együttműködő ellenzékiekkel hoz tető alá, de mindvégig ő irányít. Nem tudom, mit szív Juhász, de abból az anyagból inkább ne küldjön.

Látnivaló: a hangulat már vasárnap a tetőfokára hágott. Ám tegnap begördült Gyöngyösi Márton friss Jobbik-elnök, és közölte, ő már be is nyújtotta népszavazási kezdeményezését majdnem ugyanazzal a kérdéssel, mint amelyikkel Ujhelyi akarta. (Ujhelyi erre jelezte: a magáét inkább mégsem adja be, hanem a fiókjában elvermeli.) Gyöngyösi tudatta: ő is attól retteg, hogy Orbán kivezeti népünket minden birodalmak legjobbikából, az EU-ból, ezt megakadályozandó fordul most a választási bizottsághoz. Fura, Gyöngyösi pár éve még attól rettegett, hogy esetleg bent maradunk ebben a szörnybirodalomban.

A magam részéről nem értem, mitől retteg a magyarországi baloldal. Brüsszel a nekünk járó pénzeket nem adja, az óvodai genderlobbi betiltása miatt eljárásokkal nyuvaszt minket, a földgázunkat pedig télen várhatóan megcsapolja majd. Kizárt, hogy a magyarok ne akarnának bent maradni egy ilyen pompás klubban!