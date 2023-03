Jámboréknak fájjon

Hogy a világbaloldal kedvenc véglénygyülekezete, az Antifa egy terrorszervezet, az jóérzésű emberek számára eddig sem volt kérdés. Ezt legfeljebb azok a magyarországi vágyterroristák, Szikra mozgalmat gründoló kistérségi Szamuely Tiborok kérdőjelezik meg, akik szerint menő és bátor dolog nyolcnak hátulról rámenni egyre, és kalapáccsal, viperával félholtra verni. Az ilyenek nem csupán csodálattal figyelik az Antifa külföldi terrortámadásait, hanem – miként februárban – ájulatukban idecsődítik őket Magyarországra. A végeredmény ismert: a német, olasz és magyar bolsevikok falkában támadva négy helyszínen nyolc embert (magyarokat, lengyeleket, németeket) vertek agyba-főbe, akikről ruhájuk miatt azt képzelték, a kitörésnapi megemlékezésre érkeztek. (Persze, mint kiderült: egyik áldozat sem amiatt érkezett.)

– Az Antifa működésében egyértelműen felfedezhetők a terrorszervezetek ismérvei, jellegzetességei. Ide sorolható, hogy milyen veszélyeket hordoznak a különböző társadalmakra nézve, adott esetben akár fegyverrel elkövetett, politikai célzatú támadássorozataik révén – nyilatkozta lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő. Földi László, az Információs Hivatal egykori műveleti igazgatója pedig úgy vélte: az Antifa egyértelműen terrorszervezet, hiszen a társadalmi rend megbontása a céljuk.

– Az, hogy még nincsenek hivatalosan is terrorszervezetként nyilvántartva, különösen a Budaházy Györgyöt tizenhét év fegyházbüntetésre ítélő elsőfokú bírósági döntés fényében abszurd. Ugyanis míg Budaházy nem követett el semmilyen erőszakos bűncselekményt, addig az Antifa aktivistái igen, s még bombarecepteket is megosztottak, illetve robbanószerkezet készítésére is bujtogattak – fogalmazott az egykori hírszerző.

Az Egyesült Államokat lángba borító Black Lives Matter-őrjöngés után Donald Trump volt amerikai elnök bejelentette: ezentúl belföldi terroristacsoportként kezelik az Antifát, amely jelentős szerepet játszott a fehérellenes lincseléshullámban. Ám Biden hatalomra totyogása óta már nincs mitől tartaniuk. Sajnos, Európában sem.

Tehát nem az a kérdés, hogy Jámbor András álmainak netovábbja, az Antifa terrorszervezet-e (igen, az), hanem hogy fő fészkelőhelyeiken (elsősorban Németországban) miért nem minősítették még annak. (Hát nálunk? Ha a Magyar Gárdát be lehetett tiltani, az Antifát százszorosan be kellene!) Továbbá: miért nem vadászták le a külföldi nyomozó hatóságok, titkosszolgálatok e bűnszervezet valamennyi vezetőjét, talpasát, miért nem számolták még föl s hintették be sóval a hűlt helyüket? Jó-jó, ímmel-ámmal nyomozgatnak, például a német rendőrség elfogott néhányat a budapesti támadások elkövetői közül. Ám miért csak most, miközben többségüknek már hosszú bűnlajstroma van?

Egyiküket, a hírhedt Hammerbande szellemi atyját, Johann Guntermannt, aki feltehetőleg részt vett a gazdagréti terrorakcióban, immár három éve körözik. A kalapácsosok legalább tizennyolc németországi támadást követtek el, s volt olyan áldozatuk, aki belehalt a verésbe. Guntermannt mégsem találják a német rendőrök. Lecsaptak viszont egy 75 éves német kisnyugdíjas tanárnőre tavaly októberben, aki állítólag egy terrorszervezetet vezetett, és el akarta raboltatni Karl Lauterbach egészségügyi minisztert. Tehát a néni csapata máris terrorszervezet lett – az Antifa több évtizedes bűnlajstrommal sem az. Röhej.

Földi László szerint a német politika egyfajta szövetségesként tekint az Antifára, és a globális liberális elit által kedvelt káoszkeltésbe is jól illeszkednek a módszereik.

Hát ezért bánnak velük kesztyűs kézzel odakint. Nekünk, magyaroknak viszont példát kell statuálnunk a terroristákkal! Még akkor is, ha ez Jámbor Andrásnak fájni fog.