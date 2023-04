Szuverén kérés

Ukrajna láthatóan a legjobb úton halad afelé, hogy maradék nemzeti vagyonát szétszórja a szélben, de ez az ő dolguk, a ­miénk pedig az, hogy a magyar gazdatársadalmat ne érje hátrány pusztán azért, mert valahol, valakik elhatározták, hogy kollektivizálják az európai mezőgazdaságot. Mi ebből nem kérünk. Nem kell az ukrán gabona, ahogyan nem kell semmi más, amivel tele vannak a raktáraink, amiből mi is sokat termelünk, amiben versenyképesek vagyunk és leszünk.

Az is megér egy misét, hogy miközben a lengyel–ukrán politikai-katonai együttműködés zavartalan, gabonaügyben Varsóban sem ismernek tréfát. Az eset világosan megmutatta, hogy az érdek mindig előrébb jár az ideológiánál, és ezt végre Brüsszelben is illene észrevenni. Már csak azért is, mert a kereskedelmi fegyelem meglazulásával, a kelet-európai mezőgazdasági térség fellazításával maguk a nyugati beruházók is óhatatlanul súlyos veszteségeket szenvednének. Ami ugye – mint tudjuk – nagyon is fáj az egyenlősítés hű barátainak is, hiszen ürül a pénztárcájuk, ami roppant kínos érzés a gyarmatosítás meghitt évtizedei után.