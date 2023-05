Vagánykodnak az EP-ben

Mindenesetre úgy is fel lehet fogni a határozatosdit, hogy átfogalmazzuk az ismert viccet: idejük van, A4-es papírjuk van, miért is ne hozogassanak határozatokat…?! Mindezt a szerény, de azért a szankciós infláció közepette sem megalázó, 2,8 millió forintnak megfelelő havi fizetésükért. Talán még a héten százéves Henry Kissinger sem látott ugyanis olyan európai parlamenti határozatot, amely valaha is felforgatta volna a világpolitikát. Igaz, elfogadott már a T. strasbourgi ház ilyen dokumentumot arról – nem vicc –, hogy az európai embereket tiszta levegő illeti meg, Putyint pedig már tíz éve szólongatják fel a Krím elhagyására. Vlagyimir Vlagyimirovics most retteghet is, hogy Eva Kaili görög EP-képviselőnő – akit eközben szabadlábra helyeztek – eurókötegekkel kitömött szemeteszsákkal fejbe kólintja egyszer a Kreml egy sötét folyosóján, így torolva meg Ukrajna letámadását.

Ezzel együtt nyugtalanító jelenségről van szó. Az EP tervezett lépésében a közvetett károkozás a lényeges: fokozódik hazánk immár divattá vált uniós ütlegelése, a velünk szembeni hangulatkeltés. Erősödik a törekvés, hogy Magyarországot több fontos kérdésben – migráció, családpolitika, Ukrajna támogatása, szankciók – megfogalmazott véleménye miatt a partvonalon túlra szorítsák, a választásokon régóta legyőzhetetlennek bizonyuló kormányát pedig kívülről buktassák meg. Az eszközöket váltogatják, de e célokat szolgálja az EU-pénzcsap elzárása, a vizsgálóbizottságosdi, a vétójog eltörlésének terve vagy most a magyar EU-elnökség elleni támadás. Olyan zavaros figurák álltak ennek az élére, mint a német Daniel Freund (Zöldek), aki neve dacára minden, csak jó barátunk nem, és médiaoldalainak tanúsága szerint napjai jelentős részét a hazánkkal szembeni hangulatkeltéssel tölti. Ő egyenesen kitiltaná Orbán Viktort a strasbourgi ülésteremből. A talpalávalót a legújabb nótához a liberális Süddeutsche Zeitung húzza. Külön sajnálatos, hogy Freundék a momentumos Cseh Katalin személyében Magyarországról is partnerre leltek.

Ugyanakkor kínos paradoxon számukra, hogy épp a demokrácia áll az útjukban, amelyre pedig annyira szeretnek hivatkozni. Jelen állás szerint a magyar kormánypártok, amelyek fő ereje a szavazóbázisuk, a 2024-es EP-választást is fölényesen megnyernék, ahogyan eddig az összeset. A balliberális német koalíció támogatottsága viszont például igen visszaesett, a Zöldeké különösen. Odahaza nem vagánykodhatnak.

