Nem, online nem lehet gyereket szülni. Egyáltalán nem lehetséges családot alapítani Facebookon, lehetetlenség Messengeren gyereket nevelni, egy haragos fejes emoji nem fogja megoldani a rakoncátlan csemeték megregulázását. Ott kint az élet, színes-szagos, virágzó és napsugaras, ahol valódi emberek járnak és szeretnek és háborúznak, a virtuális valóság pedig ennek a nagyon halvány és baljós visszfénye. Európa előre feladta, hogy a valóságban éljen, s azt képzeli, hogy hosszú távon is képes lehet fenntartani a dekadens életét. Egy gyerek nemcsak felelősség és főfájás, hanem az egyetlen igazi válasz az élet nagy kérdésére, hogy miért is születtünk, mi végre élünk a földön. Azért, hogy nyomot hagyjunk, hogy ne pörögjön le a nekünk kiszabott néhány évtized Facebook-pörgetéssel, céltalan ücsörgéssel.

Magyarország pedig stratégiai célként határozta meg, hogy a demográfiai télből tavaszt csinál. Hatalmas munka, amelyhez szükség van az egymásra épülő családtámogatási rendszerekre, az anyagi segítségre azoknak, akik nyomot akarnak hagyni a világban, s fel kell ébreszteni a régi erkölcsösséget a fiatalokban. Teljesen egyértelmű, hogy a gazdag és önmegvalósításra kész nyugati fiatal nem kívánja szárnyalásra kész karrierjét derékba törni azzal, hogy szülővé válik. Azt se felejtsük el, hogy az egész nyugati civilizáció épp azzal foglalkozik, hogyan tudná saját nyakát szegni a történelem bicikliversenyén, fennen hirdetve az egyén istenségét és a közösség hiábavalóságát.

Ezért különösen fontos az a demográfiai fórum, amelyre az olasz miniszterelnök asszony is hivatalos, és amelyet a magyar államfő, Novák Katalin hívott össze. Nőkről van szó, akik nem ellenfélként tekintenek a férfiakra, hanem a családot veszik alapul az egyén helyett, s ebben szükség van a férfiakra és a nőkre egyaránt. Keresztény értékekre tudnak hivatkozni, hiszen legyen bármilyen modern is Európa, azért feladni nem szabad, nem is lehet, hiszen a mi életünkről van szó, meg azokról, akik majd utánunk jönnek. Ha képesek leszünk az életet folyamatként felfogni, amelynek egy kicsi részén mi is együtt haladunk más emberekkel, honfitársainkkal, akkor értelmét veszti a görcsös önmegvalósítási vágy. A minták léteznek, tudjuk, hogyan lehet erkölcsös, egészséges, értékes embernek lenni. Persze a megvalósítás már nehezebb, és a megfelelő módszerre nem egy újságcikkből lehet választ kapni.