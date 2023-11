Egység a normalitásban

A körülöttünk lévő világ szétcsúszásából fakadó kihívásokra a magyar együttműködés erősítésével tudjuk megadni a választ – mondta Orbán Viktor a Magyar Állandó Értekezleten. A miniszterelnök szerint az Európai Unió is a szétesés útjára lépett, ami inkább szétcsúszásként írható le, hiszen a saját döntéseit sem hajtja végre, s nem tartja be. Arról is beszélt: egyáltalán nem túlzó kimondani, hogy Kárpátalján a magyar nyelv és oktatás szempontjából a helyzet jobb volt a Szovjetunióban.

A véres honvédő háborút folytató Ukrajnának ugyanis van elegendő figyelme még arra is, hogy az ottani magyar kisebbséget vegzálja, többek között azzal, hogy az iskolákban már nem szabad megszólalni az anyanyelvünkön.

Csak látszólag érintenek iménti súlyos mondatok más témaköröket, nagyon is összekapcsolódnak, mivel az egyre rohamosabban zombisodó, amerikai balos pórázon tartott brüsszeli hatalmi központ ámokfutó mániái, rögeszméi vannak mögöttük. Mert miként lehet, hogy a brüsszeli pöffeszkedő álelit azt az Ukrajnát támogathatja pénzzel, paripával, fegyverrel, totálisan kritikátlanul, amely bakancsos lábbal tiporja mindazokat az európai, humanitárius értékeket, amelyek miatt annak idején az unió egyáltalán létrejött? Hogy dicsérheti az ukrajnai demokratikus fejlődést, abszurd módon csatlakozásra érettnek nyilvánítva az ottani diktatúrát ahelyett, hogy a kisebbségi és emberi jogok szigorú betartását követelné tőlük? Ebben a kövér antidemokratikus cseppben benne van az egész kontraszelektált uniós vezetés tökéletes alkalmatlansága.