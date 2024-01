Fillérbaloldal

Látni vélem, amint a 2010 után a szárba szökkenő „hungarofasizmus” elől Londonba emigráló háromdiplomás bölcsész LMBTQ-aktivista mosogató hazarohan, majd a Deák téren nagy címletű fontokra váltja az egyszer már forintosított megtakarítását, hogy azzal majd a baloldal jól megbuktassa az Orbán-kormányt. Most Gyurcsány Ferenc fújta meg a sűrű filléreket adományládikókba hívó harci kürtöt, mert a fenti, több mint gyanús ügyek miatt 260 milliós büntetést kapnak az ellenzéki pártok az ÁSZ-től, amiből kilencvenmillió forint jut a bukott miniszterelnök pártjára, a DK-ra. Persze időben el kell kezdeni a tarhálást, mert ahogy a hónapról hónapra kiderülő turpisságokat kivizsgálja a számvevőszék és az adóhatóság, a vége több mint hárommilliárd forint is lehet. Az is előfordulhat, hogy az adományozás igazából mellékes, hiszen a Gyurcsány-párt éves szinten 740 milliós adófizetői támogatásra jogosult, ezért talán többet érnek az adakozók adatai. Így nemesedik a reménybeli sűrű fillér terebélyes választói adatbázissá. Természetesen itt is be kell tartani a választók adatainak kezelésére vonatkozó hazai és uniós jogszabályokat, mert különben megint deficites lesz a kassza egy kiadós hatósági pénzbüntetés miatt. Az ÁSZ, ahogy a többi hatóság is, többször leszögezte: ők egyetlen pártot sem „lehetetlenítenek el”, hanem a törvényi előírások alapján ellenőrzik a törvényességet. A baloldal címeres tarhálói – Juhász Péter, Donáth Anna, Cseh Katalin, Márki-Zay Péter, Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc – számára egyszerű a feladat: nemcsak becsületesnek kell látszani, hanem annak is kell lenni. Hogy ez fordítva van a hétköznapi mondáshoz képest, igen, mert a fillérbaloldalról beszélünk, azokról, akik hazájukat, kontinensüket, kultúrájukat, hagyományukat, hitüket bármikor aprópénzre váltják, olcsón eladják.