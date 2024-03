Karácsony ideges

Láthatóan nagyon felhúzta magát azon Karácsony Gergely, hogy kihívói akadnak a főpolgármesteri posztért. Szentkirályi Alexandra jelölésén szinte padlót fogott, pikírt megjegyzésekre késztette, Vitézy Dávid bejelentése után pedig kimondottan morózussá vált. A külső szemlélő azt mondhatja: milyen demokratikus gondolkozású ember az, aki már egy kihívó feltűnésére is tüzet okád? Régebben is olyanokat nyilatkozott zsörtölődve, hogy bárkit könnyedén legyőz, akit a Fidesz úgymond ráküld. Vagyis szerinte az, aki szintén el akar nyerni egy magas tisztséget, demokratikus választáson megméretve magát, csak „ráküldött” ember lehet.



Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és volt főpolgármester-helyettes feltűnésére csupán valami olyasmit bírt kinyögni meglehetősen szellemtelenül, ám nyilván megsemmisítő kritikának, riposztnak szánva, hogy szerinte a főpolgármester nem a kormány szóvivője, hanem a budapestieké.

Vitézy Dávid riválissá válására pedig egyenesen hisztérikusan reagált a balos közvélemény-kutatók – azaz manipulálók – nagy kedvence. Állítólag a főpolgármesterré választása után fel akarta kérni a volt BKK-vezérigazgatót egy szakmai feladatra, de nem engedték, most viszont politikaira küldik. Majd olyat írt a közösségi oldalas bejegyzésébe, amire sokan pislogtak nagyokat még a baloldalon is: „A szabad Budapest a menekülőket befogadja, a betolakodókat legyőzi.” Vagyis ha jól értettük, attól lesz szabad Budapest, ha az ő, illetve a fővárosban uralkodó baloldal pártján áll. És kizárólag azt fogadják be, akit arra érdemesnek találnak, erről pedig ők, Karácsonyék döntenek. De mi az, hogy a „betolakodókat” legyőzik? Ki a betolakodó? Az, aki szintén szeretne főpolgármester lenni és ezért elindul a szabad választáson? Szentkirályi Alexandra ez esetben Vitézy Dávidhoz hasonlóan szintén betolakodó, aki Karácsonyék szabad Budapestjének nyílt társadalmas álliberális virágoskertjébe belezavar azzal, hogy szintén konkurense lesz a magasságos baloldali főpolgármesternek?