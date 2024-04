Gazember a családban

Mennyire jellemző ez is. Majd idecsődítem a médiát, kihívom az RTL-t – ugat a veszett kutya, majd a hatóság emberét kezdi el fenyegetni. Hiszen neki ezt is lehet, ezt is szabad. Ő törvényen, erkölcsön, jóérzésen, neveltetésen felül áll, őt elhagyni nem lehet.