Dobrev fenyeget

Na már most ezzel a DK-s dáma nem kevesebbet állított, mint hogy Magyarországnak, a magyar embereknek jót tenne egy mindent elsöprő hatalmas árvíz.

Ami értelemszerűen nem válogat, hanem eltakarít mindent és mindenkit, nem csupán a kormányt vagy a gyűlölt reakciós, imperialista, jobboldali konzervatív populációt. Egy árvíz ugyanis ilyen, mindent visz a víz. Mint mondjunk? Elég vérszomjas, tömeggyilkos perspektíva. Nem védekezhet azzal sem Gyurcsányné, hogy ez csak amolyan szimbolikus, képes beszéd. Mert bizonyos apokaliptikus, rengeteg ember szerencsétlenségét, halálát is magában foglaló képekkel soha nem példálózik tisztességes ember.

Nem véletlen, hogy nagy költőink sem használtak ilyen borzalmas képet semmilyen társadalmi változás sürgetésére. Petőfi Sándor is a tenger föltámadását vetítette elénk híres versében, s az árvizet soha nem helyezte pozitív kontextusba. A Tisza című versében úgy ír: „Jön az árvíz! Jön az árvíz! hangzék, / S tengert láttam, ahogy kitekinték. // Mint az őrült, ki letépte láncát, / Vágtatott a Tisza a rónán át, / Zúgva, bőgve törte át a gátot, / El akarta nyelni a világot!”

Nem tudni, ismeri-e a szélsőbaloldali nagyasszony ezt a költeményt vagy a Föltámadott a tengert. Mert ha ismerné ezeket, talán óvatosabban bánt volna a hasonlatokkal, az allegóriákkal és a szavakkal. Például azokkal a meredek szövegekkel, hogy aki tisztességes munkát, tisztességes béreket akar, az szavazzon rájuk. Jelentjük, egyszer már megtörtént ez a tömegbaleset, és pórul is járt egy ország, a mai napig alig heverte ki.



Gyurcsánynénak viszont van képe európai bérekről papolni, amikor a férjura hatalma idején csökkentették a fizetéseket, megszüntetve a 13. havi béreket és a 13. havi nyugdíjakat.

Miközben akkor annyi volt az átlagfizetés, mint most a minimálbér, a munkanélküliség tartósan az egekbe emelkedett, a foglalkoztatottság pedig az uránbányász béka alatt időzött. S akkortájt tényleg hatalmas infláció volt, míg mára már megfékezte a kormány és a jegybank, hiába sápítoznak és tesznek úgy, mintha még most is éktelenül magas volna.

Dobrev Klára mint „utolsó gondolatot” vezette föl a pusztító árvizet felfestő apokaliptikus prognózisát. Nem vitatkozunk: valóban utolsó, sőt útszéli, szégyenteljes gondolat volt ez a DK árnyék-miniszterelnöke, európai parlamenti listavezetője részéről. A Föltámadott a tenger című Petőfi-vers tanulságát viszont megszívlelhetnék a Gyurcsány–Apró-klán portáján. Az öntudatra ébredt népek tengere, a népharag ugyanis tényleg elsöpörheti velük együtt a csupán képmutatásból jelesre vizsgázó, Európa elpusztítására szegődött korrupt, háborúpárti balos-globalista elitet.

