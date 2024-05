Nem az számít, mit mond, hanem az, ki mondja. Ennek fényében érdemes megvizsgálni, hogyan lehet ma is az európai közélet része Manfred Weber. Nem ő az egyetlen, aki lényegében szélkakasként forog, naponta ellentmond önmagának, semmiben sem következetes, de valahogy ma is ő az Európai Néppárt frakcióvezetője. Talán nem is véletlen, hiszen az európai politika ennyire eltorzult, hogy a szélkakasok valódi erkölcsi bajnokok lehetnek.



Mikor Manfred Weber megdicséri a finnországi határkerítést, valahogy egyik nyugati sajtótermék nem figyelmeztet arra, hogy egykor mennyire általános volt a magyar kerítés sommás elítélése.

Miniszterelnökök és uniós képviselők harsogták a náci párhuzamokat, meséltek a történelem szemétdombjáról, és nagyon hitelesen dühösek voltak. 2015 óta rengeteg minden változott, de ez éppenséggel nem, a kerítés a magyar határon igenis hatékony, megvéd az illegális bevándorlástól, és továbbra se kapunk érte egy fityinget sem. Mert az unió ilyen következetes. Ez a magyar kerítés egy szörnyeteg, emberellenes létesítmény, amelyet gyűlöl minden européer demokrata, finn testvére pedig a közösség megmentője, amelyet nem lehet eléggé dicsérni. Mindkettőt azért építették fel, hogy megállítsa az illegális bevándorlást.