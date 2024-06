Sokunk életének része a lakógyűlés, hivatalos nevén a társasházi közgyűlés. Ezen például olyan kérdésekről döntünk, mint hogy kiírjuk-e angolul a hulladékgyűjtés szabályait, avagy a külföldi bérlők vegyék maguknak a fáradságot, és fejtsék meg a magyar feliratokat. Vagy: felújítsuk-e a liftet? A lakógyűlésen általában a megjelentek legfeljebb negyven százalékának van határozott véleménye, hatvan pedig sodródik, hajlik erre is, arra is, mint a nádszál, hajlamos arra igazodni, ahonnan a leghangosabban kiabálnak, meg persze arra a véleményre is hajlik, amivel a legkevésbé ütheti meg a bokáját.

Képzeljük most a lakógyűlést az Európai Parlamentnek, csip-csup társasházi ügyeinket pedig nagyítsuk fel nagy uniós kérdésekké! Nem mennek ugyanis nagyban sem másképp a dolgok, mint ahogyan kicsiben. Be kell-e fogadnunk idegeneket, a már befogadottaknak kell-e alkalmazkodniuk hozzánk, avagy nekünk őhozzájuk?

Fel kell-e valóban újítanunk a liftet (értsd például: támogatnunk kell-e pénzzel, fegyverrel Ukrajnát?), „természetesen” azért, hogy segítsük az időseket és a fájós lábúakat (az ukrán szabadságot és demokráciát), avagy ez az egész csak ócska fedőszöveg, mert valójában arról van szó: a házkezelőség (a politikai vezetés) már előre levajazta az üzletet a liftesekkel (a nagy fegyvergyártókkal)?

A francia forradalom idején mocsárnak hívták azt a nagy kiterjedésű, a maga süppedékességében befogadó, ámde jellegtelen politikai közeget, amely magához csalogatta a süppedni vágyókat. Ma ez az Euró­pai Parlament fősodorbeli többsége, a Mocsár Zrt. vezérigazgatója pedig a nemhogy a jobboldali, de már jobbközép jellegét is elveszített Európai Néppárt főnöke, Manfred Weber. Weber a szülőhazájában, az ­amúgy konzervatív Bajorországban még egy tehenészeti államtitkárságot sem vezetett. Mindent Brüsszeltől kapott, és igazodik is rendesen az ottani fősodorhoz. A fősodor most Magyarország-ellenes, tehát Weber is azzá vált, amin csak annyiban módosít, hogy étvágya támadt a kormányellenes magyar uniós képviselőkre.

A mocsár lételeme a terjeszkedés, az elnyelés. A KDNP képviselőjének távozásával a néppárt most veszített egy főt, de a Tisza Párt hét delegáltjával összességében nyert hatot, köztük Magyar Pétert, ezt a későn érő politikai kamaszt, vagy éppen Dávid Dórát, a Meta (Facebook) londoni jogtanácsosát. („Tudja, Pelikán elvtárs, egyszer majd kérni fogunk magától valamit…!”)

A mocsárnak szintén lételeme az ingoványossága, alaktalansága. Határai elmosódottak, szeret balról és jobbról is elnyelni. Hajlamos bizonyos kritikára a bevándorlással szemben, de azért nyíltan nem ellenzi: ne szólj szám, nem fáj fejem, nácizzanak mást! Ő maga is szélsőségesezi, nácizza a tényleges jobboldalt, ámde most, hogy a francia Nemzeti Tömörülés megnyerte az EP-választásokat, az ottani néppárt, a Köztársaságiak vezetője szövetséget ajánlott Marine Le Pennek. Ő is venne helyjegyet a siker gyorsvonatára. Németországban kínos lett volna megszavaznia a melegházasságot két olyan pártnak, amelynek nevében ott a keresztény jelző. De a „házasság mindenkinek” törvényt megszavazták: ez így befogadó, már-már keresztényi.