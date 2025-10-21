idezojelek
A Helyzet

Vörös-terror

Jogászi végzettség nélküli laikusként is könnyű megállapítani, hogy amire Vörös buzdít, az az alkotmányos rend megdöntése, felhatalmazás nélküli alkotmányos puccs.

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
Cikk kép: undefined
alkotmányTisza Pártbotrány 2025. 10. 21. 5:00

Egészen döbbenetes, mit képzelnek a jogállamiságról és a demokráciáról azok, akik a kormányt azzal vádolják, hogy mindkettőt felszámolta Magyarországon. Önmagukat jogtudósnak tartó politikai aktivisták egyre gátlástalanabbul értekeznek arról, hogy akkor is fel kell függeszteni az alaptörvényt és kukába kell dobni a kétharmados törvényeket, ha a jelenlegi ellenzéknek csak feles többsége lesz majd a következő parlamentben. 

A minap Vörös Imre, volt alkotmánybíró, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja a Hegyvidéki Tisza-szigetek rendezvényén tette a lelkében lobogó forradalmi lángok martalékává a doktoriját és egész jogtudósi munkásságát, amikor közölte, az új kormánynak azonnal hozzá kell nyúlnia az alaptörvényhez, legyen bármilyen csekély többsége majdan a törvényhozásban. 

Normális emberben azonnal fölmerül a kérdés, miként képzeli el korunk bősz bolsevikja a jogállamiság szerinte romhalmazzá tett épületének felújítását, ha felrúg minden törvényt, ami az alkotmányozásra vonatkozik egy jogállamban. 

A Fidesz bűne annyi volt ezeknek a feldúlt lelkű okoskodóknak a szemében, hogy élt a kétharmad adta lehetőséggel, amikor kidobták a sztálinista alkotmány toldozott-foltozott maradványát és teljesen új alaptörvényt alkottak. Azonnal felharsant a posztkommunisták visítása, visszaélésről kezdtek el hadoválni, egypártinak, antidemokratikusnak hazudták a széles társadalmi támogatottságot élvező alkotmányozási folyamatot. Most viszont a világ legtermészetesebb dolgának tartanák, hogy teljesen függetlenül hagymázas eszméik támogatottságától, azonnal új alkotmányt kreáljanak.

Kétségbeejtő, hogy bármennyire is telik-múlik az idő, ezek semmit nem változnak. A legócskább bolsevik allűrök legmodernebb változatait vágják a képünkbe naponta, mi pedig rendre elcsodálkozunk a tűrőképességünk magas színvonalán. 

Jogászi végzettség nélküli laikusként is könnyű megállapítani, hogy amire Vörös buzdít, az az alkotmányos rend megdöntése, felhatalmazás nélküli alkotmányos puccs. És miért nyúlnának ehhez az eszközhöz? Mert általuk is érzékelhetően nincs meg a kellő mértékű támogatottságuk. 

Soha ne feledjük keletkezéstörténetüket: amikor rájöttek, hogy kevesebben vannak, elnevezték magukat többségnek, ellenfeleiket pedig kisebbségnek. Majd maguknak vindikáltak minden olyan jogot, ami a többséget illette, s ha valakinek ez nem tetszett, hát kivégezték vagy a gulágra hurcolták. Olvasva begőzölt bejegyzéseik alatt a kommenteket, ez a módszer manapság sem áll távol tőlük.

Vörös Imre egyébként egy brancsba tartozik azzal a Fleck Zoltánnal, aki nyár végén azzal kavart óriási botrányt, hogy a Tisza Párt egyik rendezvényén közölte, egy ellenzéki győzelem esetén meg kell fenyegetni a köztársasági elnököt, hogy még véletlenül se Orbán Viktort bízza meg kormányalakítással. Forradalomra van szükség, fröcsögte, nem egyszerű kormányváltásra. Mi ez is, ha nem az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására való felbujtás? 

De ezek azt hiszik, nekik mindent szabad, és úgy tűnik, tényleg mindent szabad. Fleck vígan hülyíti tovább a jogi ismeretekre szomjazó ifjúságot az ELTE falai között, hiába tettek ellene feljelentést is. De közéjük sorolható még Bárándy Péter és Lengyel László is, így négyen szülték meg kínjukban az alkotmányon belüli alkotmányellenesség és a törvényes törvénytelenség ostobaságait még 2021-ben, hogy ezekkel a szószörnyekkel indokolják törvénytelen törekvéseiket a nemzeti kormány megbuktatására. Egyébként az, hogy még nincsenek börtönben, a legfényesebb bizonyíték a vélemények szabadságára, a jogállam szilárdságára. Vagyis arra, hogy hazudnak mindenben.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekELTE

Csinálják a fesztivált

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Köpönyeggel a migránsválság ellen

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekmigráció

Vigyázó szemetek Weimarra vessétek!

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Fidesz-előny a kampánystartnál

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekFidesz

Valóra vált Magyar Péter rémálma: kijött az adat, amitől rettegett

Csépányi Balázs avatarja

Rossz hír érkezett a Tisza Pártnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu