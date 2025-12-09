idezojelek
Egyetlen lépésre a világháborútól

ŐRZŐK LÁZADÁSA – Az Orbán-fóbiások azt hiszik, csak félelmet akarunk kelteni.

Gajdics Ottó
világháborúveszélyEurópaháborús uszításOrbán Viktorillegális bevándorlásMagyarország 2025. 12. 09.
Fotó: HANDOUT
Háborúellenes gyűlésre érkeztünk Kecskemétre, kezdtek megtelni a lelátó széksorai, a jókedvű emberek csoportjairól egy rövid videót osztottam meg a közösségi médiában. Már mindenki hazaért, amikor belepillantottam a poszt alatt a kommentekbe, és az ellenzéki primitívség miatt érzett döbbenet mellett ismét megerősítést kaptam arról, hogy a békepárti álláspontról minden adandó alkalommal beszélni kell, mert nagyon sokan nem érzik, nem értik, milyen közel van az a pillanat, amikor Európa felelőtlen vezetői ránk gyújthatják a kontinenst.

Kivel háborúztok, birkák? Így szólt a lakonikus összefoglalója annak a pusztításnak, amit az ellenzéki propaganda végzett Orbán-fóbiássá vált honfitársaink agyában. 

Harmadik alkalommal gyűltek össze a digitális polgári körök tagjai az országjárásukon, ezúttal Kecskeméten azért, hogy elítéljék a szomszédban dúló öldöklést, kifejezzék a béke iránti elkötelezett vágyukat, és felszólítsák a balliberális globalistákat, hagyják abba a háborús uszítást, ne akadályozzák tovább Donald Trump határozott béketörekvéseit.

Aktivitásunk, egyre erőteljesebb hangunk, a miniszterelnök időben és térben is távlatos, átfogó helyzetértékelései, valamint a rendezvényeken megszólaló politikusok, közéleti szereplők határozott kiállása a béke mellett úgy csapódik le ellenzéki honfitársaink eltorzított gondolkodásában, hogy mi félelmet akarunk kelteni bennük, azért beszélünk állandóan a háborúról, az eszkaláció veszélyeiről. Az ő szemükben mi háborúzunk folyton, nem lenne itt semmilyen veszély, ha mi nem gerjesztenénk azt mesterségesen. Szerintük nem az ukrajnai háború elhúzódása, nem a NATO és az Európai Unió oroszok elleni fenekedése a veszélyes, hanem a patrióta politikai közösség békevágyának rendszeres kifejezése.

Józan ésszel szinte felfoghatatlan a valóságérzékelés ilyen mértékű eltorzulása, de nem ismeretlen a baloldalon. Láttuk már ezt tőlük a migráció veszélyeinek elbagatellizálása során. „Hol vannak Magyarországon illegális bevándorlók? Mutass egyet is!” Így szólt a primitív érvelés a kormány migránspolitikája, a technikai és jogi határzár működtetése ellen. 

Nem tudták, de inkább nem akarták felfogni: éppen ez a politika akadályozta meg, hogy nálunk is hasonló állapotok uralkodjanak el, mint tőlünk nyugatabbra. Álprobléma, gumicsont, félelemkeltés, propaganda, röpködnek ma is a dehonesztáló kifejezések, ha a téma szóba kerül a közéleti vitákban. A balliberális legendárium szerint a nemzeti kormány szándékosan gerjeszt félelemmel teli feszültséget nem létező álproblémák felnagyításával, hogy utána a megmentő, a problémamegoldó, a veszélyeket elhárító hős szerepében tetszelegjen, és így uralkodjon a félrevezetett társadalmon. 

Hogy mennyire irgalmatlan ostobaság ez a megközelítés, az jól látszik Euró­pa azon térségeiben, ahol nem álltak ellen az illegális bevándorlóknak, és mára ugyanarra az álláspontra helyezkedtek, amit Magyarország mindig is képviselt, de már elkéstek a kijózanodással. Ahogy nem lett volna jó kipróbálni: valódi problémának tekintenék-e az illegális migrációt ellenzéki honfitársaink, ha számolatlanul engedtük volna beözönleni az új honfoglaló tömegeket, úgy arra sem várhatunk, hogy meglátják és maguktól megértik, mennyire fontos, hogy mi mindenképpen kimaradjunk a szomszédunkban dúló háborúból, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy minél előbb elhallgassanak a fegyverek. Ezért tőlük függetlenül, sőt akár ellenükben is ki kell állni a békepárti álláspont mellett.

Mondjuk ki tehát bátran: a háború kiterjedésének, a harmadik világháború kitörésének veszélye nagyon is valós, és azt nem Orbán Viktor találta ki kampánycélokra. A miniszterelnök persze mindenkinél világosabban össze tudja foglalni ennek a veszélynek a mibenlétét, de a bajt nem ő okozza. A tüzet sem a harang gyújtja, de félreverik, ha tűzvész fenyeget.

Rettenetesen ostoba az, aki összekeveri a tragédiák okozóját a veszélyre figyelmeztetővel. Vagy inkább gazember, amiből van éppen elég az ellenzéki oldalon.

A miniszterelnök négy fázisát sorolta fel a háborúba sodródásnak. Az első a diplomáciai kapcsolatok megszakadása, a második a gazdasági kapcsolatok szétzúzása, a gazdasági szankciók bevezetése, a harmadik a sorkatonaság visszaállítása és a hadigazdaságra való átállás. A negyedik már maga az összecsapás. Jól látható, hogy Európa a harmadik fázisban van, egyetlen lépésre a pusztítástól. Az unió örökre le akar mondani az orosz energiahordozókról annak ellenére, hogy csak többszörös áron tud máshonnan energiához jutni. Gazdasági szankciók garmadáját vezették be, és Ukrajna támogatására akarják felhasználni a befagyasztott orosz vagyont. Szándékosan megfúrták az amerikai elnök béketerveit, mondván, hogy az túlságosan figyelembe vette az orosz érdekeket. Európa nem hajlandó tárgyalni a háborús bűnössé nyilvánított orosz elnökkel, vagyis se kereskedelem, se gazdasági kapcsolatok, se diplomácia. 

Sorban jelentik be a tagállamok a terveiket a sorkatonaság visszaállítására, a franciák száz harci repülőt adnának el az ukránoknak, a dánok közös hadiüzemet építenek velük, a németek a versenyképességét vesztett autóiparból elbocsátott dolgozókat a hadiiparba terelik át. Óriási mértékű fegyverkezés indult be szerte a kontinensen. Dübörög tehát a hadigazdaság.

Aki értő szemmel figyeli az eseményeket, az elborzad. Tényleg egyetlen lépésre vagyunk attól, hogy agyament vénemberek ismét lángba borítsák szeretett Európánkat. A legradikálisabbak már megelőző csapást mérnének Oroszországra. A francia vezérkari főnök pedig azt kéri, szokjunk hozzá, hogy elveszíthetjük a háborúban gyermekeinket. Érted már, drága kommentelőm, mennyire átvertek téged? Belátod már, hogy nem mi háborúzunk, nem mi fenyegetőzünk háborúval, hanem maga a legborzalmasabb, legkegyetlenebb valóság, a drónok háborúja, az atomtölteteket hordozó utolérhetetlen rakéták harca dörömböl ajtóinkon. És az ütközőzóna itt van tőlünk néhány száz kilométerre, a szomszédunkban.

Muszáj magunkban átértékelni mindazt, amit a konfliktus megítéléseként álszent politikusok a képünkbe toltak ideologikus formában a félrevezetésünkre. 

Szó sincs honvédő háborúról. Kezdettől fogva proxyháborúról van szó, amit Ukrajna területén vív a balliberális globalista pénzhatalom az oroszok ellen. Céljuk Oroszország meggyengítése, majd szétdarabolása annak érdekében, hogy ne tanúsíthasson ellenállást, amikor megfosztják az energia- és nyersanyagkincsei fölött gyakorolt hatalmától. 

A nemzetközi globalista pénzhatalom rájött, hogy amennyiben kereskedelmi úton jut hozzá az említett orosz forrásokhoz, az számára veszélyes módon megerősíti a hatalmas országot. Ezért újból az erőszakot választotta, mint már annyiszor a történelem során.

Lehet agresszornak nevezni, háborús bűnössé nyilvánítani Putyint, de ez nem csökkenti a globalista Nyugat felelősségét a konfliktus elmérgesedésében. Mondjuk ki azt is, vér tapad azok kezéhez, akik nem tettek meg mindent az öldöklés megállítása érdekében, nem beszélve azokról, akik megakadályozták, megfúrták, ellehetetlenítették mások béketörekvéseit. 

Ukrán és orosz fiatalok ezrei­nek vére mocskolja be a háborús uszítókat lemoshatatlanul. Minden egyes nappal egyre több áldozat vére. És most arra készülnek, hogy a hadra fogható ukránok elfogyta után a mi gyerekeinket küldjék vágóhídra. Üvöltsük egy emberként, egyre hangosabban, hogy nem! Elég volt! 

A német fiatalok már tömegtüntetéseken ordítják a globalista hatalom képébe, hogy nem akarnak meghalni Ukrajnáért. Csatlakozni kell hozzájuk minden európai fia­talnak, de a szülőknek, nagyszülőknek is. Nincs az a jólétből fakadó közömbösség, az a szellemi restség, ami most megakadályozhatja a józan többséget abban, hogy megszervezze a kontinens ellenállását az őrülettel szemben.

Fricz Tamás
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
Jeszenszky Zsolt
Ágoston Balázs
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

