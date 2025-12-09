Egyetlen lépésre a világháborútól

Háborúellenes gyűlésre érkeztünk Kecskemétre, kezdtek megtelni a lelátó széksorai, a jókedvű emberek csoportjairól egy rövid videót osztottam meg a közösségi médiában. Már mindenki hazaért, amikor belepillantottam a poszt alatt a kommentekbe, és az ellenzéki primitívség miatt érzett döbbenet mellett ismét megerősítést kaptam arról, hogy a békepárti álláspontról minden adandó alkalommal beszélni kell, mert nagyon sokan nem érzik, nem értik, milyen közel van az a pillanat, amikor Európa felelőtlen vezetői ránk gyújthatják a kontinenst.

Kivel háborúztok, birkák? Így szólt a lakonikus összefoglalója annak a pusztításnak, amit az ellenzéki propaganda végzett Orbán-fóbiássá vált honfitársaink agyában.

Harmadik alkalommal gyűltek össze a digitális polgári körök tagjai az országjárásukon, ezúttal Kecskeméten azért, hogy elítéljék a szomszédban dúló öldöklést, kifejezzék a béke iránti elkötelezett vágyukat, és felszólítsák a balliberális globalistákat, hagyják abba a háborús uszítást, ne akadályozzák tovább Donald Trump határozott béketörekvéseit.

Aktivitásunk, egyre erőteljesebb hangunk, a miniszterelnök időben és térben is távlatos, átfogó helyzetértékelései, valamint a rendezvényeken megszólaló politikusok, közéleti szereplők határozott kiállása a béke mellett úgy csapódik le ellenzéki honfitársaink eltorzított gondolkodásában, hogy mi félelmet akarunk kelteni bennük, azért beszélünk állandóan a háborúról, az eszkaláció veszélyeiről. Az ő szemükben mi háborúzunk folyton, nem lenne itt semmilyen veszély, ha mi nem gerjesztenénk azt mesterségesen. Szerintük nem az ukrajnai háború elhúzódása, nem a NATO és az Európai Unió oroszok elleni fenekedése a veszélyes, hanem a patrióta politikai közösség békevágyának rendszeres kifejezése.

Józan ésszel szinte felfoghatatlan a valóságérzékelés ilyen mértékű eltorzulása, de nem ismeretlen a baloldalon. Láttuk már ezt tőlük a migráció veszélyeinek elbagatellizálása során. „Hol vannak Magyarországon illegális bevándorlók? Mutass egyet is!” Így szólt a primitív érvelés a kormány migránspolitikája, a technikai és jogi határzár működtetése ellen.

Nem tudták, de inkább nem akarták felfogni: éppen ez a politika akadályozta meg, hogy nálunk is hasonló állapotok uralkodjanak el, mint tőlünk nyugatabbra. Álprobléma, gumicsont, félelemkeltés, propaganda, röpködnek ma is a dehonesztáló kifejezések, ha a téma szóba kerül a közéleti vitákban. A balliberális legendárium szerint a nemzeti kormány szándékosan gerjeszt félelemmel teli feszültséget nem létező álproblémák felnagyításával, hogy utána a megmentő, a problémamegoldó, a veszélyeket elhárító hős szerepében tetszelegjen, és így uralkodjon a félrevezetett társadalmon.