Ünneplők és mocskosozók

Hogy a tegnapi volt-e minden idők legnagyobb Békemenete, nem kizárt, de hogy újra több százezren voltak a Fidesz ünnepi rendezvényén, az szemüveg nélkül is látszott. A gigantikus tömeg a Kossuth teret és az Alkotmány utcát is csurig megtöltötte. Nem épp így fest egy ország, ahol állítólag kormányváltó hangulat uralkodik. Megrázó volt, ahogy a színpadon álló, könnyeikkel küzdő ötvenhatos hősöket tapsolták a nézők, s közben, a szabadságharc tiszteletére nemzeti színű csíkot húzó Gripen-kötelék húzott el a fejük fölött.

Orbán Viktor arról beszélt: az idegen hatalmak mindig föl akarták számolni a nemzeti öntudatunkat, el akarták hazudni a múltunkat, ezért kellett fellázadni ellenük, és ezért kell ezt megtenni újra, amikor ők akarják eldönteni, hogyan éljünk. Európa legfontosabb politikai mozgalmának nevezte a Békemenetet, amelynek révén hazánknak tizenhat éve nemzeti kormánya lehet. Nyugat-Európa sok országa mindent megadna, ha ők is migráns- és genderpropaganda-mentesek lehetnének. Eközben Brüsszel háborúra készül, létrehozták a „hajlandók szövetségét”, ami valójában azt jelenti: hajlandók maguk helyett másokat elküldeni meghalni. Hadisarcot fizettetnének velünk, begyömöszölnék Ukrajnát az unióba. A háború számukra nem szenvedés, csupán befektetés. Mi csupán egy dolgot kérünk: hagyjanak minket békén, a hagymázas álmaikat ne akarják ránk tukmálni! – húzta alá a kormányfő.

– Hiába rikoltozzák az árulók, hogy szlává ukrájinyi, csak annyit válaszolunk rá: dicsőség Magyarországnak! – fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint Brüsszel ma nem segítség, hanem veszedelem, mert háborúba rántana mindenkit. Nem lehet megegyezni velük, mert csak a behódolást fogadják el. Ezért az unióra igent, Brüsszelre viszont nemet mondunk. Brüsszel bábkormánya migrációs paktumot, adóemelést, nyugdíjadót, a családtámogatások megcsonkítását, a rezsicsökkentés eltörlését hozná el. Ahogyan a birodalom ötvenhatban megtalálta a maga pufajkásait, ma is megvannak a brüsszeli mesterterv slimfit szekértolói – tette hozzá a kormányfő.