Betelt a söröskriglijük

Az Insa felmérése szerint a németeknek ma már csak 23 százaléka lelkesedik Merkel migránspolitikájáért a korábbi negyven helyett. Hogy valós-e a mostani vagy az előző kutatás, vagy annyit érnek, mint Magyar Péter számai a legutóbbi Medián-mérésben, nem tudom. Nem kizárt, a németek már 2015-ben sem lelkesedtek a muszlim honfoglalókért, és csak ilyen gyanús közvélemény-kutatásokkal meg a lügenpresse mindennapi lelki terrorjával verték át rajtuk a népességcserét. Mint ahogy az sem lehetetlen: olyan jól sikerült a második világháború utáni agymosás, hogy a németek zöme 2015-ben és most is migránsdömpinget akar, s csupán azért került elő ez a 71 százalék, hogy megtámogassák Scholzék határlezárós píár-keménykedését. Mert hát időközben az AfD túlzottan megerősödött, a legutóbbi tartományi választásokon is nagyot ment. Valahogy ki kell énekelni a sajtot a szájából, különben hamarosan a teljes bal-jobb szivárványkoalíciót bucira veri.

Ám akármit is akarnak vagy nem akarnak, ez a hajó elment. Egy felmérés szerint 2023-ban a német iskolások 41 százaléka volt bevándorló-hátterű: 29 százalék mindkét, 12 százalék pedig az egyik szülője révén. A német nagyvárosokban a legnépszerűbb keresztnév már a Mohamed, miként Anglia-szerte. Ez ott a jövő. Az ő jövőjük.

Kérdés, a miénk is ez lesz-e. A kilenc éve tartó kioktatás, zsarolás, fenyegetés, Sargentini-fogalmazvány, tranzitzóna-bezáratás, az illegális betolakodóknak megítélt mesés kártérítések vagy legutóbb a kétszázmillió eurós gigabírság semmi jót nem ígér. Azt jelzi: az unió nekünk is migránsokkal dúsított jövőt szán. Ha ők púposak, nekünk is azzá kell válnunk. Ha beledöglünk is.