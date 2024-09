Nincs bűnözési kupon

Mások fejébe is szöget üthet: milyen politikus az, aki nemcsak notóriusan hazudik, hanem lop is? Méghozzá egy mobiltelefont, garázdasággal fűszerezve. Van ebben valami olyan kisszerű, pitiáner motívum, ami még a legelvakultabb szimpatizánsoknak is sok lehet. Jóllehet, telefonlopási ügybe keveredni mégiscsak kevésbé fajsúlyos elvetemültség, mint amikor egy EP-képviselő huzibőröndben cipeli az eurómilliókat, de ez még a baloldali politikusoknak mindenre felmentést adó brüsszeli központi bizottságnak is sok lehet már – éppen a bűncselekmény méltatlan földszintessége miatt.

Elvégre az európai parlamenti mentelmi jog nem afféle bűnözési kupon, amit alkalomadtán be lehet váltani, amikor az Európa-atyáknak egy kis törvényszegésre szottyan kedvük.

Nem árt észben tartania a Tisza Párt főnökének, hogy a durva korrupciós ügybe keveredett Eva Kailinak is kiadták a mentelmi jogát, és ha utána szinte mindenben falaztak is neki, védve piszkos mundérjuk tovatűnt becsületét, mégiscsak volt valami következménye a törvénykerülésnek. A túlzott pofátlanság ugyanis még a nemzetellenes kettős mérce és jogkerülés fellegvárában, Brüsszelben is rossz ajánlólevél, és parkolópályára tételt eredményezhet. Azt még ezek a kérges moralitású nacsalnyikok is szégyellnivalónak tartják.

A Hír TV kimutatta: a szavazásában részt vevők 89 százaléka szerint nem adja ki az Európai Parlament Magyar elvtárs mentelmi jogát. Erre azért ne vegyen túl erős mérget senki. Az egykori kádergyerek ugyanis kint is az érinthetetlen protekcióst alakítja, ami nem szülhet jó vért számára. Miután hosszú hetek óta elbliccelte a megjelenést a munkahelyén, az EP-ben, lehet, hogy már azt sem tudják, kiről van szó. Még az is előfordulhat, hogy nem érzik praktikusnak, hogy egy olyan embert védelmezzenek, aki a gazdaságnál előbbrevalónak tartja a garázdaságot.