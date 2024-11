Élet az agyhalál után

Hónapok óta hánykolódnak éjszakánként a magyarok, nem jön álom a szemükre. Azon a kulcsfontosságú kérdésen pörgetik az agyukat hiábavalóan: vajon miért nem láthatták, hallhatták, ismerhették meg behatóbban a kampány során (és azóta sem) azokat a nyilvánvalóan nagyszerű baloldali politikusokat, akik a Tisza Párt színeiben képviselői álomálláshoz jutottak Brüsszelben. Miért zárkóztak el az interjúktól? Miért futottak Gurmai Zitánál is sebesebben a riporterek elől? (Egyedül Magyar Péter nyilatkozott, de abban sem volt köszönet: vagy tónizott, vagy az újságírókat szidta.) Odáig fajult a bújócskázás, hogy nem lehetett kizárni: a Tisza európai parlamenti képviselői előbb-utóbb krumplizsákkal a fejükön surrannak be az ülésterembe, nehogy valaki hozzájuk szóljon.

Jelentem, a rejtély tegnap megoldódott. Maga Magyar Péter lebbentette föl a fátylat egy újabb kiszivárgott hangfelvételen. Az EP-választási kampány idején rögzített beszélgetésben az Övcsatos arról tájékoztatta akkori barátnőjét, Vogel Evelint, hogy bizony a Tisza Párt valamennyi jelöltje „agyhalott”. „Egyik se szimpi. Olyan tehetségtelen mindegyik. Csinálok b…zzeg belőlük EP-képviselőt úgy, hogy fogalmuk sem volt, hogy ez micsoda, vagy hogyan és én meg csinálok… A legjobb állás a világon. Keresnek havi tízmillát, plusz ugye EP-képviselők lesznek” – fogalmazott a képviselőgyáros, aki egyébként maga sem akart szenátornak állni, meg is ígérte, hogy nem veszi föl a mandátumát, mert ugyebár az egy kamuállás, ám végül valamiért meggondolta magát. (Vajon ­miért?) Mondjuk, azzal nem vádolható, hogy túl sűrűn látogatná a munkahelyét. Leginkább olyankor látni őt arrafelé, mikor bevackol Manfred Weber hóna alá.

Magyar szerint tehát náluk az agyhalál után is van élet, sőt képviselői hely jár érte. Arról is beszámolt: van olyan Tisza-képviselő, aki Soros-ügynök. „Mondom, ez az én EP-jelöltem. Mi a f…szt nyilatkozik ez? És kirohantam és elkezdtem kiabálni. Leírom neki magyarul. Én értem, hogy Soros-ügynök és nem tud magyarul. Hát ott kint ültünk. Mondom: te tudsz magyarul? Tudsz olvasni? Akkor mi a büdös f…szomat csináltál?” Így, ilyen ízes magyarsággal taglalta Magyar Péter néptribun, milyen nagyszerű csapat veszi őt körül. Mindez azért is érdekes, mert a Péterrel együtt dobbanó cselédsajtó (Telex, 444, HVG, 24.hu) kilenc éve tagadja a Soros-ügynökök és a Soros-terv létezését. Fölteszem, a tudományos vita ezzel eldőlt: a mindenkori baloldali messiás tévedhetetlensége (infallibilitása) közismert. Egészen a következő kétharmadig.

Aztán így folytatta: „Egy grammot sem” tettek hozzá a kampányhoz, mert „nem tudnak, mert alkalmatlan mindegyik. Beszélni sem tud semelyik. Totál antitálentum politikailag mindegyik, és én csinálok mindegyikből EP-képviselőt.” Tehát Magyar

Péter szerint agyhalottak, tehetségtelenek, antitálentumok, nem szimpik, illetve Soros-ügynökök azok a politikustársai, akiket jómaga országos roadshow keretében ajánlgatott a magyarságnak mint komoly szakértőket. Azt ígérte, velük együtt bontják le tégláról téglára Tónit. Úgy fest, a bontókalapács tényleg működésbe lépett. Ám nem a rendszert, hanem saját szektapártjukat bontják precíz szakértelemmel. A támfalakkal kezdték, miközben alatta állnak. A keddi hangfelvételen például saját rajongóit értékelte keresetlen szavakkal a pártvezér: „Büdösek az emberek és a szájuk, bleee.”

Már az eddigi felvételek is elegendők ahhoz, hogy véget vessenek Magyar Péter országló álmodozásának. De hát ő kezdte a fölvevősdit. Most meg visszakapja – kamatostul. Hamarosan bánni fogja az egészet, mint a kutya, amelyik kilencet kölykedzett. Mi pedig dőljünk hátra, és élvezzük a műsort.