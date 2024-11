Erisz almája

Újabb nap – újabb hangfelvétel. Hiszen nem telhet el egyetlen árva fél óra se Magyar Péter nélkül. A Nemzet Nárcisza elől nem menekülhet sem élő, sem holt. Nem nyithatjuk úgy ki a híreket, hogy a képernyőről ne Péter vagy valamelyik haverja türemkedne be a nappalinkba. Most éppen a Tisza Párt alelnökétől, Radnai Márk ujjtördelés-specialistától szivárgott ki egy őszinteségi roham.

Dezső mindenre rábólintott, amit a Peti akart, és kiszórt kib…szott sok pénzt, 103 milliót a Hősök terei izére

– tájékoztatta alelnök úr Vogel Evelint, rajta keresztül pedig immár az ország teljes nyilvánosságát.

Micsoda? Tehát 103 millióba fájt a Hősök terei tüntetés? Hahó, de hát annak idején mi ugyanezt írtuk. Jeleztük, hogy a színpadtechnika, a biztosítás meg az egyebek szakértők szerint sok tíz milliós vagy inkább százmilliós költséget jelenthettek. Akkor ezért le lettünk propagandistázva meg hazugozva. Most meg kiderül, jé, igazunk volt. Ebben is. Majd ugyanígy a Kossuth téri tüntetésnél: bátorkodtunk értetlenkedni, ki vagy mi tolja a selyemfiú ülepe alá a százmilliós rendezvényt, ha már ő állítólag annyira független új hús, aki most vétetett a nép közül.

Aki annyira hótiszta pedigréjű, hogy bő évtizedig NER-koszton tengődött vezérigazgatóként, tapsoncként. Mi volt a válasz?

Ócska propagandisták vagyunk mindahányan (no meg Tóni ölebei), mert a Kossuth téri rendezvény – írd és mondd! – mindössze 28 millió forintba került. Hát persze. A Hősök terei piknik 103 millió volt, de vegyük be, hogy a jóval nagyobb Kossuth téri csupán negyedennyi. A nagymuterral tessék szórakozni, ne velünk!