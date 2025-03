A 12 pont és a poloskák

Az O1G, a „csúti cigány”, a „csüngőhasú disznó” s a számtalan ehhez hasonló jelzőt harsogó, akasztással, lincseléssel, börtönnel, vagyonelkobzással s minden egyébbel fenyegetődző túloldali világ fogja be a pofáját, kussoljon, szálljon magába és kérjen bocsánatot mindazért, amit 1988 óta elkövetett a nemzeti oldal, a Fidesz és Orbán Viktor ellen.

És akkor ennyit és pont ennyit a poloskákról.

Nézzük a dolog érdemi részét. Az aktualizált 12 pont első négy pontja – nemzetek Európájának követelése, a tagállamok törvény előtti egyenlőségének követelése, a nemzetek hatásköreinek visszaadása, amelyeket törvénytelenül vettek el a brüsszelita gazemberek, a vétójog követelése – tökéletesen reagál a fennálló helyzetre. Igen, az unió eredetileg az erős nemzetállamok szövetsége volt, annak is szánták, ezek a tagállamok nem pofáznak bele egymás belügyeibe és nem roncsolják szánalmas, embertelen és idióta ideológiák mentén a nemzeti szuverenitást. Mi ebbe az unióba léptünk be. És igen, ma nincs törvény előtti egyenlőség ebben az unióban, hiszen egyeseknek dicséret, vállveregetés, extra pénz jár, ha kerítést építenek a határaikra, másoknak extra büntetés és pénzelvonás ugyanezért.

Éppen most van itt az ideje visszakövetelni a törvénytelenül elvont nemzeti hatásköröket és az unió egyik legfontosabb intézményét, a vétó jogát, amely megillet minden tagállamot.

Az összes többi átírt pont pedig szintúgy és kivétel nélkül a most fennálló helyzetre reagál. Arra a helyzetre, amelyet a globalista, brüsszelita, Európai Egyesült Államokat álmodó felelőtlen, képességtelen, tehetségtelen és önsorsrontó gazemberek hoztak össze nekünk. Nekünk, európaiaknak, akiket soha nem kérdezett meg senki, akarjuk-e ezt, egyetértünk-e mindezzel, boldogok vagyunk-e ettől. Megkérdezték valaha, akarják-e az európaiak a milliónyi migránst? Megkérdezték egyszer is, akarja-e Európa a totális ideológiai, szexuális, természetellenes átnevelést? Megkérdeztek valaha valakit, akar-e „demokráciaexportot” meg kretének ideológiáinak exportját, mindezt jó sok külföldi pénzből? Feltették itt valaha a kérdést bárkinek is, szeretné-e, ha megválasztott kormányát külföldről finanszírozott „civilek” meg a média buktatná meg Popovics és Alinsky nevű gazemberek iránymutatásai alapján? Érdeklődtek errefelé egyszer is, akarjuk-e, hogy a gyerekeinknek az óvodában szakállas, abnormális, kifestett és női ruhába bújt fehérjehalmazok olvassák fel a „modern” meséket, például a Csipke Józsikát?

Nem, ilyesmiről soha, senki nem érdeklődött, nem kérdezett, nem konzultált ebben a fényességes unióban. Csak jöttek és bevezettek és parancsoltak és utasítottak, és pont olyanok lettek, mint annak idején a szovjet népmese: „Aki nem hiszi, annak utánajárunk…”

Erről és ennyiről szól ez a tizenkét pont. És erről szól most minden. Ezeket kell legyőzni, ezeket kell eltakarítani a normális, emberi élet, a hajdanvolt, csodálatos európai létezés útjából. Minden más csak ócska, aljas hazudozás (lásd például Ungváry Krisztiánt).

Meg Poloska Petit, ahogy hívják találóan országszerte. S miért is így hívják éppen? Mert poloskaként, titokban vette fel a feleségét, aztán a barátnőjét, s minden valószínűség szerint felvesz ez bárkit, aki eszébe jut. Mert egy moral insanity. Egy poloska. Ezért kell eltakarítani a normális emberi élet útjából.

Ui.: A beszédében, amikor a nők elleni erőszakról kezdett pofázni (ez az alak!), a következőket mondta, szó szerinti idézet következik: „Tegyünk lépéseket a családon belüli erőszak visszaszorítása ellen.” A visszaszorítása ELLEN! Vagyis érte. Freud mester ordítva röhög ezen a poloskán…