Ami történt – árad a Tisza-adatbázis –, legalább két okból sajnálatos. Egyrészt: kétszázezer honfitársunk személyes (plusz érzékeny) adatai kerültek egy háborúban és vesztésre álló, ezért láthatóan bármire képes állam kezébe, majd pedig nyilvánosságra. Ez nemzetbiztonsági kockázat. Másrészt: szektavezér ilyen bicskanyitogatóan még sosem rázta le magáról a felelősséget, mint most Magyar Péter. Ő ott sem volt, Putyler és Orbán a hibás mindenért, ők törték föl a rendszert, fogjuk meg egymás kezét.

Hekkertámadásra utaló bizonyítéka természetesen nincs, ám hősünk mikor törődött olyan apróságokkal, mint hogy aszados álhíreit, zebrás légvárait, zsoltibácsizós rágalmait bizonyítsa? Géphangon elhadarja híveinek a varázsigét, azok meg hipnotizálva ismétlik utána. Meglepődni már nehezen tudunk, de ezt mégis hogy képzeli? Megbabonázott hívei rábízzák féltett adataikat, még a GPS-koordinátáikat is, ő megígéri, hogy biztonságos, szivárgásmentes lesz a rendszer – aztán kiderül, gyakorlatilag az első pillanattól ereszt az ukrán kémprogram. Ő meg csak üvölt, és menekül a felelősségvállalás elől. Mint a bűnügyeinél.

A Tisza informatikusainak – lapunk által tegnap nyilvánosságra hozott – belső levelezéséből aztán feketén-fehéren bebizonyosodott, hogy Konteómessiás úr ismét ordasat hazudott, már ami az állítólagos hekkertámadást illeti. Ugyanis a kétszázezer adat nem most, hanem már október elején kikerült az internetre, és ugyan próbálták eltussolni, eltüntetni a szivárgás nyomait, kudarcot vallottak. Ez egyfelől életszerűtlenné teszi a szektavezér feltöréses meséjét: ha tényleg erről lenne szó, abban a pillanatban büntetőfeljelentést kellett volna tenni. Ennek elmaradása arra utal, belső aknamunka és/vagy teljes amatőrizmus állhat a háttérben. (Ráadásul az adatvédelmi hatóság csinos bírságot akaszthat a nyakukba.) Másrészt rámutat, mennyire felelőtlen ember Magyar Péter. Október eleje óta pontosan tudta, mekkora a baj, mégis arról hantázott a híveinek, hogy minden rendben, nyugodtan regisztráljanak a Tisza Világba. Értsd: adják csak meg adataikat Zelenszkij háborús kormányának, mi baj történhetne. Kóros hazudozásával ezúttal kétszázezer hívét sodorta veszélybe. Közveszélyes alak.