A Helyzet

Árad a Tisza-adatbázis

Ami történt – árad a Tisza-adatbázis –, legalább két okból sajnálatos.

Pilhál Tamás
2025. 11. 06. 4:58

Ami történt – árad a Tisza-adatbázis –, legalább két okból sajnálatos. Egyrészt: kétszázezer honfitársunk személyes (plusz érzékeny) adatai kerültek egy háborúban és vesztésre álló, ezért láthatóan bármire képes állam kezébe, majd pedig nyilvánosságra. Ez nemzetbiztonsági kockázat. Másrészt: szektavezér ilyen bicskanyitogatóan még sosem rázta le magáról a felelősséget, mint most Magyar Péter. Ő ott sem volt, Putyler és Orbán a hibás mindenért, ők törték föl a rendszert, fogjuk meg egymás kezét. 

Hekkertámadásra utaló bizonyítéka természetesen nincs, ám hősünk mikor törődött olyan apróságokkal, mint hogy aszados álhíreit, zebrás légvárait, zsoltibácsizós rágalmait bizonyítsa? Géphangon elhadarja híveinek a varázsigét, azok meg hipnotizálva ismétlik utána. Meglepődni már nehezen tudunk, de ezt mégis hogy képzeli? Megbabonázott hívei rábízzák féltett adataikat, még a GPS-koordinátáikat is, ő megígéri, hogy biztonságos, szivárgásmentes lesz a rendszer – aztán kiderül, gyakorlatilag az első pillanattól ereszt az ukrán kémprogram. Ő meg csak üvölt, és menekül a felelősségvállalás elől. Mint a bűnügyeinél.

A Tisza informatikusainak – lapunk által tegnap nyilvánosságra hozott – belső levelezéséből aztán feketén-fehéren bebizonyosodott, hogy Konteómessiás úr ismét ordasat hazudott, már ami az állítólagos hekkertámadást illeti. Ugyanis a kétszázezer adat nem most, hanem már október elején kikerült az internetre, és ugyan próbálták eltussolni, eltüntetni a szivárgás nyomait, kudarcot vallottak. Ez egyfelől életszerűtlenné teszi a szektavezér feltöréses meséjét: ha tényleg erről lenne szó, abban a pillanatban büntetőfeljelentést kellett volna tenni. Ennek elmaradása arra utal, belső aknamunka és/vagy teljes amatőrizmus állhat a háttérben. (Ráadásul az adatvédelmi hatóság csinos bírságot akaszthat a nyakukba.) Másrészt rámutat, mennyire felelőtlen ember Magyar Péter. Október eleje óta pontosan tudta, mekkora a baj, mégis arról hantázott a híveinek, hogy minden rendben, nyugodtan regisztráljanak a Tisza Világba. Értsd: adják csak meg adataikat Zelenszkij háborús kormányának, mi baj történhetne. Kóros hazudozásával ezúttal kétszázezer hívét sodorta veszélybe. Közveszélyes alak.

Hogyan is mondta még tavaly októberben? „Valóban, egy pici szuverenitásról le kell mondani.” Manfred mentelmi jogi nyakörvével a saját, az ukrán kémprogrammal pedig hívei szuverenitásáról már le is mondott. Csupán arra vár, hogy az országéról is lemondhasson.

A botránynak akad tragikomikus eleme is. Egyes Tisza-hívek az elmúlt napokban azzal próbálták bizonyítani tántoríthatatlan hűségüket a szektavezér iránt, hogy kiírták a Facebookra személyes adataikat. (Azokat, amelyeket Kijevnek már megadtak.) Amikor a minden mindegy nihilizmusa fanatizmussal és butasággal párosul. Talán úgy képzelik, ezzel jól keresztbe tettek Orbánnak, plusz Tisza-hűségpontokat kaphatnak gyűjtőfüzetkéjükbe, és még képviselőjelölt-jelölt is válhat belőlük. Mondjuk, ez utóbbi – az eddigi felhozatalt elnézve – simán elképzelhető.

Mindeközben csak kapkodjuk a fejünket. Idő sincs megemészteni egy-egy tiszás botrányt, máris árad a következő tucat. Ki sem heverhettük a többkulcsos adóemelési őrületüket, a Nők40 elmebajnak nevezését, a nyugdíjadót, a tizenharmadik havi nyugdíj elvételével és a családtámogatások megkurtításával fenyegetőzést, a szügyig fölfegyverkezve fórumozó Ruszin-Szendi sorkatonaságos szövegét és garázdaságát. Meg a többit. Hogy mindezekért egyikük sem vállalt felelősséget, az előrevetíti az áprilisi eseményeket. Azt, hogy a magyarok elégtételt fognak venni. 

Borítókép: Tisza Világ app (Fotó: Krisztian Mate)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

